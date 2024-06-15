Türkiye Kasaplar Federasyonu Ankara Temsilcisi Bulut: "Kasaplık Ruhsatı Olmayan Kişilere Etlerinizi Emanet Etmeyin"

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Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Türkiye Kasaplar Federasyonu Ankara temsilcisi Sebahattin Bulut, kurban kesim işlemlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ANKA Haber Ajansı'na anlattı: "Belediyelerin göstermiş olduğu kurbanlık alanları var. Et soğumalı, sıcak haldeyken ağzı kapalı kovalara konulmamalı. Kasaplık ruhsatı olmayan, işin ehli olmayan, ustalık belgesi olmayan kişilere etlerinizi emanet etmeyin."

Kurban Bayramı yarın başlıyor. Bütçesine göre kurbanlık hayvan alan yurttaşlar, bayram günü kurbanlarını kesecek. Her sene kurban kesiminde yaralanmalar ve kesim işlemi sırasında ve sonrasında sorunlar da baş gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır kasaplık yapan, Türkiye Kasaplar Federasyonu Ankara temsilcisi Sebahattin Bulut, kurban kesim işlemi sırasında yapılması gerekenleri ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Bulut, işin ehli kişilerin kurban kesmesi gerektiğini vurgulayara,k şöyle konuştu:

"İşin ehli kesecek kurbanı. Bıçak tutmasını bilen, hijyenik kurallara uyacak dini dualarımızı bilen insanların yapması gerekiyor. Kişi bıçak tutmasından, hayvanı kesişinden belli olur. Eğer bu kişi bıçak tutmasını bilmiyorsa hayvan kesemez. Hayvanı murdar eder. Ustalık, kalfalık belgesi olan kişilere kurbanınızı emanet edin diye söylüyoruz her zaman için. İşin ehli olan, ustalık ve kalfalık belgesi olan zaten yaşı geçmiş büyüklerimiz bıçağı eline alıp hayvanı yatırış şeklinden ustalığını belli eder. Eğer bu kişi hayvanı yatırırken zorlanıyorsa, yatıramıyorsa bu kişi işi bilmiyor."

Belediyelerin gösterdiği alanlarda kesim yapılmalı

Bulut, belediyelerin gösterdiği kurban kesim alanları dışında kesim yapılmaması gerektiğine, "Belediyelerin göstermiş olduğu kurbanlık alanları var. Bir tarafı kurban satış yerleri, bir tarafı da kesim alanı. Kurbanını çadırlardan alanlar götürüp hijyenik bir şekilde belediyemizin göstermiş olduğu yerlerde kurbanını kestirebiliyor. Sokak aralarında kaçak kurban kesenler oluyor. Bıçak tutmasını bilmiyor, hayvanı yaralıyor ve elinden kaçırıyor. Kaçırdığı zaman sıkıntılar çıkıyor. Kurban kesim alanlarında işi bilmeyen kişilere işi bilenler müdahale ediyor, yardım ediyorlar" diyerek dikkati çekti.

"Et soğumalı, sıcak haldeyken ağzı kapalı kovalara konulmamalı"

Vatandraşın sağlığı için eti nasıl muhafaza etmesi gerektiğini anlatan Bulut, etin hayvan kesildikten sonra bir süre beklemesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Diyoruz ki kurban kesildiği zaman sofra bezleri serilir, sofra bezlerinin üzerine etler yayılır. 1,5-2 saat en azından beklemesi lazım çünkü et soğuyacak ve üzerindeki o kanı süzülecek. Soğuduktan sonra kovalara koyulacak ama ağzı kapatılmadan hava alacak şekilde muhafaza edecekler. Sonra etlerini mahalle kasaplarına emanet edecekler. Kasaplarımız, soğuk hava deposunda günlere yayarak bakteri olmayacak şekilde etleri muhafaza ediyorlar. Kasaplar etin bir kısmını hijyenik bir şekilde kıyma çekerler, kurban sahiplerine teslim ederler. Lütfen kurban etleriyle ilgili acele etmesinler, mahalle kasaplarına teslim etsinler günlere yaysınlar. Kurban etlerini kaplara koyuyorlar üstünü hava almayacak şekilde bırakıyorlar sıcak eti. Sıcak et kasaba gelene kadar kokuyor zaten."

"Büyükbaş kesim ücreti 5 bin liradan başlıyor"

Bulut büyükbaş kesim ücretlerinin şehirlere ve kesim şekline göre değiştiğini belirterek, "Büyükbaş bir hayvanın kesim ücreti şu anda piyasası 4,5-5 bin lira. Ama hayvanın büyüklüğüne bağlı bu şimdi daha büyük hayvan olur veya farklı kesim isterler. İnce ayrıntısına kadar girerse o da kasabın oradaki bileceği iş ona biz karışamıyoruz" dedi.

"Depolardan çıkarılan paslı kıyma makinaları mikrop saçıyor"

Kasaplardan farklı noktalarda kıyma eti çekiminin hijyenden uzak olduğunu ifade ede Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurban Bayramlarında kömürlüklerden, depolardan çıkartılan kıyma makinalarıyla mücadele ediyoruz. Bu kıyma makinaları paslı mikrop saçıyor. Kirli makineler, tezgahlara getiriliyor insanlarımızın kurban etleri böyle mikrop saçan makinalardan çekiliyor. Kasaplarda kıyma makinelerinin soğutucusu var. Soğutucusu olan makinada çekeriz biz. Dışarıda, farklı meslek gruplarının çıkardıkları tezgahların üstüne koydukları kıyma makinalarının hepsi mikrop saçıyor. Çünkü makinenin bakımı yapılmıyor. Kasaplar her akşam mesai bittiği zaman makinelerini yıkarlar sıcak suyla, mikrop kapmasın diye. Sıcak suyla yıkarlar, sabaha hazırlarlar. Şimdi bir bakıyoruz her sokağın başında kıyma makinaları kurulu. Demircisi, yufkacısı, ayakkabı tamircisi kıyma makinesi koymuş. Kasaplarımız bunlarla başa çıkamıyorlar. Bakteri üretiyor. O kurban etini yiyen insanlarda mikrop yaratır yani. Mikrop saçar, bakteri üretir vücutta. Biz de vatandaşlarımızın sağlığını düşündüğümüz için diyoruz ki; sokaklarda kasaplık ruhsatı olmayan, işin ehli olmayan, ustalık belgesi olmayan kişilere etlerinizi emanet etmeyin."