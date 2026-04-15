Türkiye-Kazakistan Ekonomik İş Birliği İmzalandı - Son Dakika
Türkiye-Kazakistan Ekonomik İş Birliği İmzalandı

15.04.2026 10:02
Cevdet Yılmaz, Kazakistan ile 67 maddelik Eylem Planı'nı imzalayarak iş birliğini güçlendirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'da Türkiye- Kazakistan 14. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapsamında, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile KEK Protokolü ve 67 maddelik Eylem Planı'nı imzaladı. Yılmaz, "Ticaretten yatırımlara, sanayiden ulaştırma ve enerjiye, eğitimden tarım ve sağlığa kadar geniş bir alanda iş birliğimizi ileriye taşıyacak somut adımlarda mutabık kaldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Astana'da düzenlenen 14. Dönem KEK Toplantısı kapsamında, Kazakistan Başbakanı Sayın Oljas Bektenov ile KEK Protokolü'nü ve 67 maddelik Eylem Planı'nı imza altına aldık. Bu kapsamda; ticaretten yatırımlara, sanayiden ulaştırma ve enerjiye, eğitimden tarım ve sağlığa kadar geniş bir alanda iş birliğimizi ileriye taşıyacak somut adımlarda mutabık kaldık."

İmzaladığımız Eylem Planı'nda öngördüğümüz somut iş birliği adımlarımızla Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar tutarındaki ikili ticaret hedefimize kısa dönemde ulaşmayı öngörüyoruz. Bu hedeflerimizin yanı sıra, ata yurdumuz Kazakistan'la köklü kardeşliğimizi güçlendirirken, Avrasya'nın yükünü taşıyacak Orta Koridor'u sağlamlaştırmaya ve ortak refahımızı artırmaya kararlıyız. Bu vesileyle, KEK Protokolü ve Eylem Planı'nın ülkelerimiz ve Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Türkiye-Kazakistan Ekonomik İş Birliği İmzalandı - Son Dakika

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
SON DAKİKA: Türkiye-Kazakistan Ekonomik İş Birliği İmzalandı - Son Dakika
