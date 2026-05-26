Türkiye-Kırgızistan Film Günleri Başlıyor
26.05.2026 16:43
Bişkek'te düzenlenecek film günleri, kültürel işbirliğini güçlendirecek etkinlikler sunacak.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri", bu yıl 10. kez Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon, Sinema Genel Müdürlüğü, Kırgızistan Sinematografi Departmanı, Bişkek Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneği işbirliğinde 3-7 Haziran'da yapılacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek tüm film gösterimleri, 5 gün boyunca Kırgız halkının katılımına ücretsiz olarak açık olacak.

Etkinlik süresince üniversite söyleşileri, yapımcı ve yönetmen buluşmaları, kültürel gezilerle sektörel etkinlikler düzenlenerek sinema alanındaki uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Festivalin açılış galası, Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımıyla 3 Haziran Çarşamba günü Bişkek'teki Alaa-Too Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Açılışta "Mutluyuz Mu" filmi izleyiciyle buluşacak. Gala gecesine filmin başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, yapımcısı Hasan Koray Şahin ile senarist ve yönetmeni Murat Emre Kaman da katılacak.

Etkinlikte ayrıca, "Bak Postacı Geliyor" filminin başrol oyuncusu Deniz Barut ile yönetmeni Yüksel Aksu, "Bir Adam Yaratmak" filminin yönetmeni Murat Çeri, "Kanto" filminin yönetmeni Ensar Aksoy'un yanı sıra çok sayıda yapımcı, yönetmen, oyuncu ve sinema sektörü temsilcisi yer alacak.

Festival kapsamında "Mutluyuz Mu, Bak Postacı Geliyor, Bir Adam Yaratmak, Kanto ve Efesin Sırrı" filmleri, Bişkek'te sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

