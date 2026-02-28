Türkiye Komünist Hareketi: Hava Sahayı Kapatın

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi'nden, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "Böylesi haksız bir savaşta ülkemizin hava sahası ABD ve İsrail uçaklarına kapatılmalı, ülkemizde bulunan NATO üsleri komşu İran halkına yönelik saldırı için kullandırılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Komünist Hareketi'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haydut ABD ve ortağı İsrail, bir kez daha İran'a saldırarak ikinci İran-İsrail savaşının fitilini ateşledi. Bölgesel barış ve istikrara en büyük tehdidin kimler tarafından geldiği yeniden görülmüş oldu. Büyük Orta Doğu Projesi ile başlayan süreçte emperyalizmin hedefinde İran olduğu biliniyor. Bu savaşın amacı bellidir. İran'ın emperyalizme boyun eğmesi, gerekirse parçalanması. İran'a yönelik başlatılan savaşın muhatapları açıktır: Emperyalist ABD ve Filistin topraklarını işgal ve ilhak etmeye devam eden siyonist İsrail yönetimi."

Bölgenin bütün kaynaklarını ele geçirmek isteyen haydut ABD'nin Venezuela'dan sonra İran'a ikinci savaşı başlatması, emperyalist barbarlığın bütün yüzünü gösteriyor. Emperyalizmin bu kanlı planının karşısında, İran halkının yanındayız. Böylesi haksız bir savaşta ülkemizin hava sahası ABD ve İsrail uçaklarına kapatılmalı, ülkemizde bulunan NATO üsleri komşu İran halkına yönelik saldırı için kullandırılmamalıdır."