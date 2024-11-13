Türkiye-Kongo Eğitim İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye-Kongo Eğitim İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye-Kongo Eğitim İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti, eğitim alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Eğitim sektörünün önemi vurgulandı.

13.11.2024 20:18
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Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti arasında eğitimde işbirliği yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis-Christel Sassou Nguesso, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Arasında Eğitim İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katıldı.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki işbirliklerinin kalıcı ve devamlılığının olması için en kritik sektörlerden birinin eğitim sektörü olduğunu söyledi.

Atılacak adımların diğer adımları hem besleyecek hem de kalıcı olmalarını sağlayacağını aktaran Tekin, "Dolayısıyla eğitim sektöründeki ilişkiler hem diğer bakanlıklara ve diğer ilişki alanlarına bir destek hizmeti sunacak hem de kalıcılığının teminatı olacak. Biz de zaten bu ilişkilerin sağlıklı zemine oturması ve devamlılığının sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Tekin, Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen ve 100 bine yakın okul düzeyinde kurum olduğunu belirterek, bu eğitim yapılarının inşasında gerek eğitim yapılarının teknolojik altyapıyla donatılmasında gerekse de eğitim içerikleri konusunda önemli adımların atıldığını dile getirdi.

Başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere birçok eğitim alanında da çok farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte adımlar attıklarını vurgulayan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilhassa eğitimde teknolojik altyapının kullanılması konusunda biraz önce bahsettiğim okullarımızın tamamı bu teknolojik altyapıya erişmiş durumda. En ücra köşemizdeki okullarımız bile Bakanlık merkezinde kurduğumuz dünyanın en büyük eğitim bilişim platformlarından bir tanesine istedikleri an erişip öğrencilerle paylaşabilecek ders içeriklerine ulaşabiliyor. Aynı şekilde teknolojik altyapının geliştirilmesi kapsamında bunun eğitim öğretim ayağını da yani bununla ilgili ders içerikleri ve programlar konusunda da ciddi mesafe kat ettik."

Tekin, "İçinde yaşadığımız dönemin en temel sorunlarından bir tanesi dünyada mesleki eğitim konusunda yeni yetişen kuşakların isteksiz olması. Orada da (Kongo'da) hem gençlere mesleki eğitimi cazip hale getirecek hem de ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman vasıflarını tanımlayarak ona göre eleman yetiştirecek bir program geliştirdik." diye konuştu.

Bakanlık olarak Kongo Cumhuriyeti ile bu işbirliğini geliştirmek için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını bildiren Tekin, bugün imza altına alacakları metnin ilişkilerin köklenmesi, gelişmesi ve gelecek kuşaklara devam ettirilmesi konusunda başlangıç olması temennisinde bulundu.

"Mesleki eğitim hususu, üzerinde daha çok çalışabileceğimiz bir konu"

Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Nguesso da bugün imzalayacakları metnin eğitim alanında gerçekleştirecekleri ilk proje olduğunu söyledi.

Bakan Tekin'in ortaya koyduğu vizyonla iki devlet başkanının da istediği doğrultuda ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişeceğinin altını çizen Nguesso, "Eğitim esasında ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için temel unsur alanıdır ve gelecek nesillerin eğitilmesi için umarım beraber bugün bu adımını atacağımız anlaşmayla bunu daha da geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin eğitim misyonunun çok dinç olduğunu vurgulayan Nguesso, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla daha geliştireceğimiz ve güçlendirileceğimiz başka alanlar da olacaktır. Sizin de dile getirdiğiniz gibi kesinlikle burada mesleki eğitimi geliştirmemiz gerekiyor. Bu sayede gençler iş piyasasına daha kolay erişim sağlayacaklardır. Bu mesleki eğitim hususu, üzerinde daha çok çalışabileceğimiz bir konu. Kongo Hükümeti, zaten son yıllarda bu konuya büyük önem atfetmekte. Uzmanlarımız, yapacakları görüşmelerde anlaşmaların çerçevesini daha da genişleteceklerdir. Sizin dile getirmiş olduğunuz farklı alanları biz de inceleyeceğiz. Bunlardan hangilerinin Kongo Hükümeti olarak daha yararımıza olacağını biraz daha irdeleyip, bu doğrultuda uzmanlarımızla görüşmelerimizi sürdüreceğiz."

Bakan Nguesso, imzalayacakları anlaşmanın uzun bir yolculuğun ilk adımı olduğunu söyledi ve çok kısa sürede anlaşmanın hazır hale getirilmesinden dolayı Bakan Tekin ile ilgililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iki Bakan, anlaşma metnini imzaladı. Tören, hatıra fotoğrafının çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Kongo Eğitim İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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