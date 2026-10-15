Türkiye Körler Federasyonu, 4 yıldır sesli anons sistemlerinin açılmasını istiyor

(ANKARA) - Türkiye Körler Federasyonu, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü dolayısıyla Sakarya Caddesi'nde "Artık görme engellilerin önündeki erişim engellerini kaldırın, sesimizi duyun. Dört yıldır metrolarda ve otobüslerdeki sesli bilgilendirme sistemlerinin devreye alınmasını, etkin bir şekilde çalıştırılmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Körler Federasyonu üyeleri, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü dolayısıyla görme engelli vatandaşların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek ve taleplerini dile getirmek amacıyla Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi.

Engelli vatandaşlar, "Belediye sesimizi duy", "EGO sesi aç, aç, aç", "Engellinin hakkını ver" ve "Yaşasın onurlu mücadelemiz" sloganlarını atarak, "Beyaz Baston Yasası çıkarılsın", "Engelsiz erişim engellinin hakkıdır" ve "Söz, yetki, karar engellinindir" yazılı dövizler taşıdı.

"Beyaz baston görme engellilerin yol arkadaşıdır. O nedenle bugünkü konumuzu erişilebilirlik üzerine düzenledik. Çünkü erişilebilirlik bir lütuf değil, haktır" diyen Federasyon Başkanı Hasan Tatar, engelli vatandaşların şehir içlerinde yaşadığı sorunlara değinerek, şunları söyledi:

"Kaldırımlar üzerinde 'kirpi' adı verilen, adeta ölüm tuzakları var. Mantarlar, zincirler, kazıklar, sarı takip çizgisinin gelip dayandığı duvarlar, ağaçlar, arabalar, tezgahlar ve insanlarımız… Dolayısıyla yollar tuzaklarla, engellerle dolu. Onun için biz, yerel yönetimlerin bu düzenlemeleri yaparken kaldırımların, yolların, parkların, bahçelerin, kamu binalarının ve diğer sosyal donatı alanlarının mutlaka engellilerin, hamile kadınların, çocukların, yaşlıların, herkesin erişebileceği şekilde düzenlenmesi ve planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca şehir içi otobüslerde, belediye otobüslerinde, şehir içi metrolarda, halk otobüslerinde anons sistemi bir dönem bir miktar varken şimdi bunlar önce kapatıldı, sonra kaldırıldı. Yani bu nedenle bu anons sistemlerinin, sesli anons sistemlerinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu sistemler, görme engellilerin ya da o kenti bilmeyenlerin ineceği, bineceği yerleri, mekanları, durakları gösterir. Bunlar çok zor ve çok maliyetli işler değil. Yetkililer inansınlar ve yetkililer bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirsinler.

"TÜRKİYE'DE YASAL MEVZUAT BİR HAYLİ İYİ AMA BU YASALARI UYGULAMAK GEREKİYOR"

Dijital erişim de son derece önemli. Alışverişin çoğunu dijital mecralardan yapıyoruz. Kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız, o kurumların internet sitelerine, web sayfalarına erişmek ve işlerini, güçlerini bağımsızca yerine getirmek istiyorlar. Bu sadece kamu kurumlarında değil, özel şirketlerde, dijital platformlarda da yine erişilebilirlik sorunları olanca varlığıyla sürüyor. Bankacılıkta, posta işlemlerinde, diğer işlemlerde hepsi dijital olarak gerçekleştiriliyor. Ekran okuyucu sistemlerin düzenli çalışması ve sadece düzenli çalışması değil, güncellenirken de bu sistemlerin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca sadece yerel yönetimlerin değil, merkezi yönetimlerin de birtakım sorumlulukları var. Bu düzenlemeleri hem mevzuatı gerçekleştirmek, uygun yasaları çıkarmak ki bu konuda Türkiye'de yasal mevzuat bir hayli iyi ama bu yasaları uygulamak gerekiyor. Bu izleme ve denetleme görevlerini merkezi idarenin yerine getirmesi gerekiyor ve bu erişilebilirliğe uymayan, uymamakta ısrar eden, uymamakta inat eden, uyarıları dikkate almayan kişilere, kurumlara, kuruluşlara gerekli yaptırımın mutlaka uygulanması gerekiyor."

"METROLARDA VE OTOBÜSLERDEKİ SESLİ BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİNİN DEVREYE ALINMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye Körler Federasyonu'na bağlı Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Yusuf Dugan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenerek görme engelli bireylerin erişilebilirlik sorunlarının çözülmesi ve toplu taşıma araçlarındaki sesli bilgilendirme sistemlerinin etkin şekilde çalıştırılması çağrısında bulundu. Dugan, "Her sene özel günlerde buradan sizlere sesleniyoruz. Artık görme engellilerin ve diğer engelli bireylerin önündeki erişim engellerini kaldırın. Kaldırımlarda zincir, kazık, mantar gibi engeller bulunuyor. Bir de 'kibrit' denilen bir uygulama çıktı. Bunlara diziniz bir kez değdiğinde bile ciddi şekilde yaralanabiliyorsunuz. Bu sorunları defalarca dile getirdik. Artık sesimizi duyun. Dört yıldır metrolarda ve otobüslerdeki sesli bilgilendirme sistemlerinin devreye alınmasını, etkin bir şekilde çalıştırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.