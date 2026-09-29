Türkiye Kültür Yolu Festivali İstanbul'da üçüncü gününü konser ve sergilerle geçirdi - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivali İstanbul'da üçüncü gününü konser ve sergilerle geçirdi

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Türkiye Kültür Yolu Festivali İstanbul\'da üçüncü gününü konser ve sergilerle geçirdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul'daki 20. durağında üçüncü gün konser, sergi, tiyatro ve atölye programlarıyla tamamlandı. Etkinlikler 4 Ekim'e kadar kentin farklı noktalarında sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağı olan İstanbul'da, festivalin üçüncü günü konserlerden sergilere, atölyelerden tiyatroya uzanan geniş bir programla gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında National Arab Orchestra, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda ikinci kez dinleyiciyle buluştu.

Müzik direktörlüğünü ve şefliğini Michael Ibrahim'ın yaptığı konserde topluluğa Filistinli vokalist Nai Barghouti eşlik etti. Konser öncesinde ise AKM Türk Telekom Lounge'da besteci ve şef Hasan Niyazi Tura'nın katılımıyla orkestranın repertuvarına ve müzikal yaklaşımına dair bir söyleşi düzenlendi.

AKM Tiyatro Salonu'nda sahne alan Ferit Odman Quintet, "Autumn in New York" ve "Nommo" albümlerinden seçilen hard-bop düzenlemelerini cazseverlerin beğenisine sundu.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde sahneye çıkan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, acem, acemkürdi ve hicaz makamlarındaki klasik ve tasavvuf musikisi eserlerini seslendirdi.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde ise sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencilerinin birlikte hazırladığı "Kim Var" müzikali sahnelendi.

Festivalin atölye programı kapsamında Büyük Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirilen "Çamlıca'da Erguvan Saati" etkinliğinde katılımcılar Fatma İnan, Betül İnan, Gülten Akagündüz, Sena Çiftçi, Furkan Akagündüz ve Esma Kuyu rehberliğinde minyatür, rokoko, ebru, tahta baskı, suluboya, seramik ve tezhip uygulamaları yaptı.

Rami Kütüphanesi'ndeki "Keçe Atölyesi: Yakamda Panda" etkinliğinde ise katılımcılar Nihal Hoşgel eşliğinde keçe broş tasarımları hazırladı.

Rami Kütüphanesi ayrıca festival kapsamında 6 ayrı sergiye ev sahipliği yaptı. Vefatının 150. yılı dolayısıyla hazırlanan "Hattın Efendisi: Kazasker Mustafa İzzet" sergisinin yanı sıra küratörlüğünü Özgün Küçükkahraman Yazgan'ın üstlendiği ve Gül Camadan, İnci Çatal, Nihal Hoşgel ile Fatoş Sarpkaya'nın eserlerinin yer aldığı "Kökten Geleceğe" sergisi ziyarete açıldı.

Kütüphanede Nacer Khemir'in "40 Sufi Masalı", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki bireylerin ürünlerinden oluşan "Bir Çatı, Bin Hikaye", "Tematik ve Gençlik Milli Pul Sergisi" ile "Kitabın Serüveni" de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Büyük Çamlıca Camisi'nde "Ortak Hafıza: Erguvan", Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ise ressam Bahar Yalçın'ın suluboya çalışmalarından oluşan "İstanbul'un İzinde Renkler" sergileri sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 4 Ekim'e kadar konser, sergi, tiyatro ve atölye etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sürecek.

Kaynak: AA
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