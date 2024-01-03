Türkiye, Kutup Araştırmalarında Söz Sahibi Olmak İstiyor

Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından "Kutup Araştırmaları ve Kutuptaki Haritacılar" konferansı düzenlendi.

Harita Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu, Türkiye'nin dört bir tarafından bilim insanlarının kutuplara araştırmalara gittiğini, kendilerinin de lojistik ve seferler konusunda destek olduklarını söyledi.

Yavaşoğlu, Antarktika ve kuzey kutup okyanusunun hiçbir ülkeye veya siyasi otoriteye ait olmadığını dile getirerek, "Temelde herkesin oradaki varlığı bu bölgelerdeki söz hakkını güçlendirecek bir yapı oluşturmak içindir. Bunu temelde sürdürülebilir kaliteli bilimsel çalışmalarla yapabilirsiniz. Bu bilimsel çalışmalar, uzayın da paylaşılması söz konusu olduğunda yapılan çalışmalara göre gider. Siz ne kadar o konu üzerinde bilimsel çalışma üretip veri çıkardıysanız ve bu ne kadar kaliteliyse, patent hakkı sizde olan konu oluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin iki kutup noktasında da söz sahibi ülkeler arasında olmak istediğini aktaran Yavaşoğlu, "1960'larda başlayan bireysel çalışmalar 2015'e kadar bir kurumsallık kazanmıyor. 2015'te İstanbul Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduktan sonra bir muhatap bulunuyor ülkede." ifadelerini kullandı.

Yavaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2017'de Antarktika'ya ilk seferin düzenlendiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Çok zor bir sefer, çok az bir tecrübeye sahibiz ve hangi projeleri nasıl başarabileceğimizi çok da bilmediğimiz, öngöremediğimiz bir sefer ama başarıyla tamamlanıyor, yapabildiklerimizin birçoğunu başarıyla tamamlıyoruz ve iklimin de el vermesiyle sağ salim geriye dönülen iyi bir sefere dönüşüyor. Daha sonra ülkemizde bürokratik bir farkındalık oluşmasıyla buraya bütçe ayırılıyor, yıllık olarak İstanbul Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden 2'inci ve 3'üncü seferi organize ediyor."

Yavaşoğlu, 2019'da TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün (KARE) kurulduğunu ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil ettiğini, Avrupa Kutup Birliği, Antarktika Araştırmalar Kurumu ve Antarktika Lojistik Birliğinde temsil ettiklerini sözlerine ekledi.

Konferansa, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırma Enstitüsü Kıdemli Uzman Araştırmacı Dr. Göksu Uslular ve harita mühendisliği bölümü öğrencileri katıldı.