Türkiye-Libya Enerji İş Birliği - Son Dakika
22.05.2026 13:03
Bakan Bayraktar, Libya ile enerji iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdülsadık ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi dolayısıyla ülkemizde bulunan Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdülsadık ile görüştü. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hidrokarbon arama, üretim ve saha geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliği başlıkları üzerinde durulduğunu belirtti. 'Türkiye'nin denizde ve karada geliştirdiği arama ve üretim kabiliyeti ile Libya'nın sahip olduğu kaynak potansiyeli iki ülke arasında tamamlayıcı bir iş birliği zemini oluşturuyor. Bu zeminin sunduğu fırsatları, karşılıklı fayda üreten somut projelerle değerlendirmeyi önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

