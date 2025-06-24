Türkiye-Libya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-Libya İlişkileri Güçleniyor

24.06.2025 16:52
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Libya Dışişleri Bakan Vekili Baur, Türkiye'nin ülkesinin birinci ortağı olduğunu vurguladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Türkiye'nin ülkesinin "birinci ortağı" olduğunu ve iki ülke arasındaki devamlı işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

Baur, İstanbul'da düzenlenen ve 22 Haziran'da sona eren İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumunun ardından ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin hükümet düzeyinde ülkesinin birinci ortağı olduğunu dile getiren Baur, "Türkiye-Libya ilişkileri 'köklü' ve kadimdir. İki ülke arasında ekonomi ve güvenlik alanındaki işbirliği ayrıcalıklıdır." ifadelerini kullandı.

Baur, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürekli devam etmesini arzuladıklarını belirterek, "Taraflar, altyapı, yeniden yapılanma ve tesis geliştirme alanlarında anlaşma ve mutabakat muhtıralarına ek olarak, bölgenin çıkarlarına hizmet eden konularda istişare halinde." dedi.

Türkiye'de çok sayıda Libyalı öğrencinin üniversite okuduğunu ve iki ülke arasında üst düzey diplomatik işbirliği ve istişarenin olduğunu kaydeden Baur, Libyalı iş adamları özel sektörde Türkiye'yi dünyaya açılan bir fırlatma rampası olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM ve Türkiye Libya'da fikir birliği için sayısız girişimde bulundu

Ülkesindeki siyasi gelişmelere değinen Baur, siyasi faaliyetleri düzenleyen bir anayasa olmadığını, son anayasa değişikliğinin 1963'te yapıldığını ve bugüne kadar, siyasi yönetim mekanizmasını düzenleyen bir anayasa üzerinde anlaşamadığını söyledi.

Muammer Kaddafi'nin düştüğü 2011 yılından bu yana çok sayıda geçiş hükümetinin geldiğini ancak hiçbirinin bir anayasa hazırlamayı başaramadığını kaydeden Baur, "Ne yazık ki Libyalılar anlaşmadı ve kalıcı bir anayasa ve seçimleri yapamadık. Aksine, anlaşmazlıklar devam etti ve seçimleri yapamama nedenleri bugüne kadar devam etti." ifadelerini kullandı.

Baur, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ve özellikle Türkiye'nin Libya'daki taraflar arasında fikir birliği sağlanması yönünde sayısız girişimleri olduğunu ve sorunların çözümü için sarf edilen çabaların başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.

Gazze'deki ve Sudan'daki sorunlara işaret eden Baur, "Bölgede birçok sorun var ve bunlar kesinlikle Libya'nın durumunu olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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