Türkiye-Macaristan Medya İşbirliği Çalıştayı - Son Dakika
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Türkiye-Macaristan Medya İşbirliği Çalıştayı

28.06.2025 16:32
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İstanbul'da Türkiye ve Macaristan arasında medya işbirliği için çalıştay düzenlendi.

Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen "Medya Köprüleri" çalıştayı, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurum ve kuruluşlarından katılımcılarla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV) ve Foundation for a Civic Hungary (PMA) işbirliğiyle "Ortak Köklerden Yeni Ufuklara: Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri" çalıştayı İstanbul'da düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını TAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Enes Bayraklı, PMA Başkanı Adam Kavecsanszki ve İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu yaptı.

"Türkiye ve Macaristan birbirini tamamlayan iki dost ülke"

Bayraklı, çalıştayın iki ülkenin önemli isimlerini bir araya getirmekle kalmadığını aynı zamanda tarihsel bağlarla örülü dostluğun yeni bir iletişim ve işbirliği zemininde nasıl daha görünür ve sürdürülebilir hale gelebileceğini tartışma fırsatı sunduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki dostluğun yeni nesillere aktarılmasının önemine değinen Bayraklı, "Türkiye ve Macaristan tarihten gelen ortak tecrübeleri, karşılıklı saygıya dayanan ilişkileri ve benzer toplumsal dinamikleriyle bugün birçok alanda birbirini tamamlayan iki dost ülkedir." dedi.

Bayraklı, iki ülkenin dijital platformlarda hem fırsatlar hem meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu dile getirerek, dezenformasyonun "küresel bir tehdit haline geldiğini" vurguladı.

Medyanın yalnızca "haber aktaran bir görev üstlenmediğini" ifade eden Bayraklı, aynı zamanda "halklar arasında anlayışı şekillendiren kültürler arası diyalogu besleyen ve ortak değerleri taşıyan bir köprü" olduğunun altını çizdi.

Bayraklı, çalıştay kapsamında Türkiye ve Macaristan medyasının karşılıklı algıları, ortak tarih anlatılarının medyadaki temsili, dijital platformlarda içerik üretimi ve platform işbirlikleri, genç gazeteciler için muhtemel değişim programlarının ele alınacağını anlattı.

"Küresel zorluklara karşı mücadele işbirlikleriyle olabilir"

PMA Başkanı Kavecsanszki de Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerle gençlik yıllarından itibaren ilgilendiğini, İstanbul'un ise "kültürlerin buluşma noktası" olduğunu söyledi.

Avrupa'nın Türkiye'ye özellikle "güvenlik" anlamında borçlu olduğunu ifade eden Kavecsanszki, "21. yüzyılda işbirliği yapmadan ayakta kalmak imkansız. Küresel zorluklara karşı mücadele işbirlikleriyle olabilir." diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "Macarlar geçen yüzyılı kaybettiler." dediğini aktaran Kavecsanszki, "Amacımız 21. yüzyılı kazanmak. Türkiye'ye bu anlamda ortak ülke olarak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kavecsanszki, "Bugünkü buluşma beni özellikle mutlu ediyor. Zira bu program işbirliği fırsatları sunuyor." diyerek, çalıştayın önemine işaret etti.

Macaristan'ın "geleneksel değerler için mücadele ettiğini" vurgulayan Kavecsanszki, "Türkiye ile Macaristan arasındaki işbirliği çok sağlam temellere dayanıyor." dedi.

Kavecsanszki, medyadan eğitime birçok alanda iki ülke arasında "köprüler kurulduğunu" sözlerine ekledi.

"Gerçeğin sesi olmak ve yalanla mücadele etmek zorundayız"

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Kirişçioğlu ise Türkiye ile Macaristan arasındaki stratejik işbirliğinin perçinlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kirişçioğlu, "Bilgi çok önemli bir güç ancak doğru kullanılmadığında manipülasyona dönüşebiliyor. Sadece bilgi aktarmak değil görevimiz, gerçeğin sesi olmak ve yalanla mücadele etmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Macaristan'ın Türkiye gibi egemenliğine sahip çıkan bir ülke olduğunu dile getiren Kirişçioğlu, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel ve küresel istikrarı olumlu etkileyeceğini kaydetti.

Kirişçioğlu, Türkiye ve Macaristan'da "karşılıklı yerleşik basın mensupları" bulunması gerektiğine dikkati çekerek, Macar Devlet Ajansı ve Macar Televizyonu başta olmak üzere Macaristan'dan basın mensuplarını Türkiye'de görmek istediklerini vurguladı.

Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri programının yarın kurum ve kuruluşlara yapılacak ziyaretlerle devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Macaristan Medya İşbirliği Çalıştayı - Son Dakika

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