Türkiye Mezunları Afganistan'ın 103. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Türkiye Mezunları Afganistan'ın 103. Yılını Kutladı

Türkiye Mezunları Afganistan\'ın 103. Yılını Kutladı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Türkiye mezunu Afganlar iki ülke dostluğunun 103. yılını kutladı. Türkiye Mezunlar Derneği, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle düzenlenen törende, Türkiye ile Afganistan'ın diplomatik ilişkileri vurgulandı. Törende, Türkiye mezunu Afganlar Türkiye'ye ilişkin anılarını paylaştı ve Teymeni Parkı'nda 103 çam fidanı dikildi.

08.03.2024 18:37
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Türkiye mezunu Afganlar iki ülke dostluğunun 103. yılını kutladı.

Türkiye'de eğitim gören Afganların kurduğu Türkiye Mezunlar Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle Kabil'in Teymeni bölgesinde bulunan Afgan-Türk Okulları kampüsünde düzenlenen törenle Türkiye ile Afganistan'ın diplomatik ilişkilerinin 103. yıl dönümü kutlandı.

Törene Türkiye'de eğitim alan yaklaşık 100 Afganın yanı sıra, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal ve Afganistan'daki Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, iki ülke dostluğunun önemine değinerek ilişkilerin geliştirilmesi adına Türkiye mezunu Afganlara önemli işler düştüğünü belirtti. Ünal, şöyle devam etti:

"Türkiye sevginizi kalbinizde taşıyarak buraya geleceksiniz Afganistan'ın ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunacaksınız. Bizim sizden tek isteğimiz budur. Bizim tarihi sorumluluğumuz Türkiye-Afganistan ilişkilerini alıp geleceğe taşımak, daha ileriye götürmek ve daha derinleştirmektir." dedi.

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ve Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur ise konuşmalarında iki ülke ilişkilerinin tarihsel geçmişine ve önemine değindi.

Törende söz alan Türkiye mezunu Afganlar ise Türkiye'ye ilişkin anılarını anlattı. Kimi katılımcıların Türkçe öğrendikleri süreçte yaşadıkları anılar salondakileri güldürdü.

Törenin ardından, daha önce TİKA tarafından onarılan Teymeni Parkı'nda iki ülke dostluğu adına 103 çam fidanı dikildi.

Kaynak: AA

Afganistan, Türkiye, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Mezunları Afganistan'ın 103. Yılını Kutladı - Son Dakika

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