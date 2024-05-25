Türkiye-Mısır Ticaret Hacmi 5 Yıl İçinde 15 Milyar Dolara Ulaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-Mısır Ticaret Hacmi 5 Yıl İçinde 15 Milyar Dolara Ulaşacak

Türkiye-Mısır Ticaret Hacmi 5 Yıl İçinde 15 Milyar Dolara Ulaşacak

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır ile en geç 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini, bunun da Serbest Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, Ro-Ro hattının tekrar açılması ve yerel parayla ticaret yoluyla sağlanacağını bildirdi. Şen, Mısır'ın dünya ekonomisinden kaynaklanan mali sorunları aştığını, bu gelişmelerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de yansıyacağını ifade etti.

25.05.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır ile en geç 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini, bunun da Serbest Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, Ro-Ro hattının tekrar açılması ve yerel parayla ticaret yoluyla sağlanacağını bildirdi.

Şen, AA muhabirine, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Afrika Turizm Forumu'nda değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkinin iyileşme aşamasına geçtiğini belirten Şen, "Mısır bizim akrabamız, aile gibiyiz. Sanayi ve teknoloji kapasitemizi cömertçe paylaşmak istiyoruz. Kazan-kazan tamam ama aynı zamanda dayanışma ve işbirliği anlayışıyla yaklaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'taki ziyaretinin ikili ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Şen, bu ziyaretin tüm sektörlere gereken mesajı verdiğini söyledi.

Şen, Mısır'ın dünya ekonomisinden kaynaklanan mali sorunları aştığını, bu gelişmelerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de yansıyacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mısır ile en geç 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmayı sağlayacak 3 faktör bulunuyor. Birincisi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın etkili şekilde uygulanması, hizmetleri ve tarım ürünlerini içerecek şekilde genişlemesi. İkincisi Ro-Ro hattının tekrar açılması. Bu konuda da istekliyiz, Mısır'da da böyle bir eğilim görüyoruz. Üçüncüsü de yerel parayla ticaret. Hem bizim tarafımızda hem Mısır tarafında siyasi iradeyi gözlemliyebiliyoruz."

Tekstilde ilave yatırım hazırlığı

Mısır'ın ihracat yapacak kadar LNG üretmesi ve Türkiye'nin LNG ithalatının tekrar normale dönmesiyle bu hedefe çok daha rahat ulaşılabileceğini vurgulayan Şen, tekstil alanında Türkiye'nin bu ülkeye karşı önemli bir ilgisinin bulunduğunu dile getirdi.

Halihazırda 3 milyar doları aşkın yatırım hacminin bulunduğu bilgisini veren Şen, "Yatırımcılarımız ve tekstil üreticilerimiz yeni dönemde tekstil alanında ilave yatırımları düşünüyorlar. Bu konuda bazı yatırımcılarımız da adım attılar." değerlendirmesinde bulundu.

Türk turizmciler tecrübelerini Mısır'a aktarıyor

Şen, turizmcilerin de Mısır'a tecrübelerini aktardığına işaret ederek, "Mısır'daki oteller önemli orandaki eşyalarını, teçhizatlarını, mutfak ekipmanlarını Türkiye'den ithal ediyorlar. Türkiye'de çok iyi aquapark üreticileri var. Mısırlılar, onları da Türkiye'den alıyorlar." dedi.

Turizme sadece turist sayısı olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Şen, Türk turizm sektörünün Mısır ekonomisinde önemli bir organik parça olduğunu anlattı. Şen, "Dolayısıyla ilişkilerimiz çok boyutlu. Türkiye-Mısır ilişkilerinde tarihi, sosyal, kültürel, ailevi yakınlık, coğrafi yakınlık, ekonomi, ticaret ve turizm alanında büyük potansiyel sunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Salih Mutlu Şen, Ekonomi, Türkiye, Kahire, Dünya, Mısır, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Mısır Ticaret Hacmi 5 Yıl İçinde 15 Milyar Dolara Ulaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
09:36 Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi
09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 12:01:08. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Mısır Ticaret Hacmi 5 Yıl İçinde 15 Milyar Dolara Ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement