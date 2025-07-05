Türkiye NATO Görevini Devraldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez icra edilmek üzere İspanya'dan devralındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin NATO taahhütleri kapsamında, arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez icra edilmek üzere 4 Temmuz 2025 tarihinde İspanya CATF/CLF Karargahı'ndan devralındı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, görevin 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türkiye tarafından yürütüleceği belirtildi.