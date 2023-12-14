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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi - Son Dakika
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi

Türkiye ekonomisinde taşlar yerine oturmaya devam ediyor. Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi.

14.12.2023 - 14:29,
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Türkiye'nin 5 yıllık risk primi CDS 19 baz puan gerilemeyle 300 baz puanın altına indi. Böylelikle risk primi Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puana inmiş oldu.

KAVCIOĞLU İLE 480 PUANIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başkanlık görevine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından risk priminde yükseliş kaydedilmiş ve ay sonunda risk primi 480 baz puanın üzerine tırmanmıştı.

TEMMUZ 2022'DE 900 PUANA DAYANMIŞTI

Takip eden dönemde görece yatay bir seyir izleyen risk primi parasal gevşeme döneminin başlamasıyla yükseliş ivmesine girmiş ve Temmuz 2022'de 900 baz puana dayanmıştı.

CDS NEDİR?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

CDS PRİMİ NASIL HESAPLANIYOR?

Ülkelerin dış borçlanmalarına karşı CDS'leri genelde büyük uluslararası yatırım bankaları sağlıyor ve o ülkelerin borcunu çevirememesi halinde ödemeyi bu banka üstlenmiş oluyor. Bu bankalar da söz konusu ülkenin geri ödeme yeteneğini, makroekonomik koşullarını inceleyerek bir risk oranı belirliyor.

Bu oran belirlenirken uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar önemli bir rol oynasa da bunun dışında da bir çok faktör göz önünde bulunduruluyor.

Ekonomisi sağlam ve geri ödeme sorunu yaşamayacağı düşünülen ülkelerin risk primi düşük olurken geri ödemekte sorun yaşayacağı düşünülen ülkelerin risk primi yüksek bir orandan belirleniyor.

Türkiye\'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021\'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: vatandaşa faydası ? tabikide yok ekonomiye faydası ? yok Yanıtla 0 0

Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi - Son Dakika
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