Türkiye'nin 7 Ülke ile Gerçekleştirdiği Mahkum Takası - Son Dakika
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Türkiye'nin 7 Ülke ile Gerçekleştirdiği Mahkum Takası

Türkiye'nin ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu, Rus basınında geniş yer buldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yönetilen operasyon, Rusya ve ABD arasında gerçekleşen rekor sayıdaki tarihi bir takas olarak nitelendirildi. MİT'in organizasyonuyla gerçekleşen takas, Ankara'da havaalanında yapıldı ve son zamanların en büyük takas operasyonu olarak açıklandı.

01.08.2024 20:09
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Türkiye'nin ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunda oynadığı rol, Rus basınında geniş yer buldu.

Kommersant gazetesi "Özel takas operasyonu" başlığıyla verdiği haberde, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde yapılan mahkum değişimi "Rusya ve ABD arasında gerçekleşen rekor sayıdaki tarihi takas" olarak nitelendirildi.

Rossiskaya Gazeta ise "Türkiye'nin istihbaratı: Ankara'da 26 mahkum takası gerçekleşti" başlığıyla verdiği haberinde MİT'in, 7 ülkeden 26 mahkumun Ankara'da havaalanında takas edildiğini ve son zamanların en büyük takas operasyonu olduğunu açıkladığı aktarıldı.

Komsomolskaya Pravda gazetesi "Rusya ve 6 ülke Ankara'da mahkum takası yaptı" başlıklı haberinde, MİT'in organizasyonuyla değişimlerin gerçekleştiğine işaret etti.

Vzglyad gazetesi de "Türk istihbaratı, Rusya ile Batı arasında mahkum değişiminin detaylarını açıkladı" ifadesiyle duyurduğu takasın Ankara'da gerçekleştirdiğini hatırlattı. Son yılların en büyük takası olduğuna dikkat çekilen haberde, operasyonun MİT'in aracılığıyla yapıldığı vurgulandı.

RBK gazetesinde ise "Rusya ve Batı eşi benzeri görülmemiş bir esir takası gerçekleştirdi" başlığıyla verdiği haberde, kimlerin takas edildiğine yer verildi.

TASS haber ajansı, takası "Türk istihbaratı, 7 ülkeden 26 mahkumun takas edildiğini doğruladı" başlığıyla verdi. Haberde, MİT'in resmi açıklamasına yer verildi.

RİA haber ajansı da "Türkiye'de 7 ülkeden mahkumların olduğu son yılların en büyük takası gerçekleşti" başlığıyla operasyonu aktarırken, Rus televizyon kanalları da MİT'in yönettiği operasyonu haberleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin 7 Ülke ile Gerçekleştirdiği Mahkum Takası - Son Dakika

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