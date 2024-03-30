Türkiye'nin 8. insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin 8. insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı

Türkiye\'nin 8. insani yardım gemisi Mısır\'a ulaştı

Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği 8. insani yardım gemisi, Mısır'ın El-Ariş limanına vararak Filistin halkına yardım malzemelerini taşıdı. Yardım malzemeleri, Refah sınır kapısından tırlarla Gazzelilere ulaştırılacak. Türkiye bugüne kadar 13 kargo uçağı ve 8 gemiyle insani yardım malzemelerini bölgeye sevk etti.

30.03.2024 17:45  Güncelleme: 17:45
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Türkiye'nin, Gazze'ye ulaştırılması için gönderdiği 8'inci insani yardım gemisi, Mısır'ın El- Ariş limanına vardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin halkına insani yardım malzemesi taşıyan Türkiye'nin iyilik gemisi El-Ariş limanında, AFAD Başkanı Okay Memiş ve sahada görev yapan ekip tarafından karşılandı.

Türkiye'den gönderilen 8'inci insani yardım gemisindeki malzemeler, Refah sınır kapısından yardım tırları ile Gazzelilere ulaştırılacak.

Türkiye tarafından bugüne kadar 13 kargo uçağı, bu gemiyle birlikte 8 gemiyle taşınan insani yardım malzemesi Gazzelilere ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi.

Açıklamada, "Milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumların umudu olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Okay Memiş, Filistin, Türkiye, Mısır, Gazze, Ariş, AFAD, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 8. insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı - Son Dakika

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