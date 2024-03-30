Türkiye'nin, Gazze'ye ulaştırılması için gönderdiği 8'inci insani yardım gemisi, Mısır'ın El- Ariş limanına vardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin halkına insani yardım malzemesi taşıyan Türkiye'nin iyilik gemisi El-Ariş limanında, AFAD Başkanı Okay Memiş ve sahada görev yapan ekip tarafından karşılandı.
Türkiye'den gönderilen 8'inci insani yardım gemisindeki malzemeler, Refah sınır kapısından yardım tırları ile Gazzelilere ulaştırılacak.
Türkiye tarafından bugüne kadar 13 kargo uçağı, bu gemiyle birlikte 8 gemiyle taşınan insani yardım malzemesi Gazzelilere ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi.
Açıklamada, "Milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumların umudu olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin 8. insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı - Son Dakika
Giydiği "örümcek adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, Osmaniye'de çocuklarla bir araya geldi.
Alaca İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan ayı etkinlikleri kapsamında koliler hazırladı. Öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini teslim etti.
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve kızı yaralandı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne merkeze bağlı Hıdırağa Köyü'nde yaşayan ve yaklaşık 10 gündür kayıp olan kişinin cesedi jandarmanın çalışmalarının ardından toprağa gömülü şekilde bulundu. Olayla ilgili köyde hayvan ağılında çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatarak JASAT dedektifleriyle birlikte olayı çözdü.
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, M.C. kontrolündeki cip, S.Ç. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve cipte sıkışan kızı itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?