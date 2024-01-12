Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri tarafından kabul edildi.
Büyükelçi Bayraktar, Petrol Kaynakları Bakanlığı binasında Lokpobiri'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Bayraktar, görüşmede, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirilmesi nedeniyle Bakan Lokpobiri'ye tebriklerini iletti.
Görüşmede ayrıca Türkiye ile Nijerya arasındaki enerji alanında muhtemel işbirliği imkanları ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri ile Görüştü - Son Dakika