Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi: Türk yatırımcıları Etiyopya'ya davet ediyorum

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Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da artması için müthiş bir potansiyel bulunduğunu belirterek, "Etiyopya yükselen değer ve Doğu Afrika'nın merkezinde. Bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Etiyopya tarafını da açıkçası Türk yatırımcılar için daha cazip kılacak koşulları yaratmaya davet ediyorum." dedi.

Baran, 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında başkent Addis Ababa'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yöneticileri ve gönüllülerini kabul etti. TDV'nin yardım faaliyetleri konusundaki başarısına değinen Baran, özellikle Afrika kıtasındaki çabalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra AA muhabirine açıklama yapan Baran, Türkiye ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin çok uzun yıllara, çok eskilere dayandığını anlattı.

İki ülke arasında kahve ticaretiyle başlayan ilişkilerin zaman içerisinde daha da geliştiğine dikkati çeken Büyükelçi Baran, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında özellikle ticari ve ekonomik ilişkilere bakarsanız, burada 4. büyük yatırımcıyız. Özellikle tekstil ve inşaat alanında yatırımlarımız söz konusu. Son zamanlarda biraz azaldı. Daha önce ikinci büyük yatırımcıydık ama tekrar buraya yatırımların artması için çaba gösteriyoruz. Ticari ilişkiler yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde, en çok aldığımız ürün buradan tabii Etiyopya kahvesi, ayrıca susam ticaretimiz de var. Buraya en çok ihraç ettiğimiz ürün makina, oto yedek parça ve inşaat demiri ticaretimizde önemli yer tutuyor."

Türkiye ile Etiyopya arasındaki ticari ilişkilere de değinen Büyükelçi Baran, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki hem ticari ilişkilerin hem ekonomik ilişkilerin daha da artması için müthiş bir potansiyel var burada. Etiyopya yükselen değer, Doğu Afrika'nın merkezinde. Bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Etiyopya tarafını da açıkçası Türk yatırımcılar için daha cazip kılacak koşulları yaratmaya davet ediyorum. Bazen zorluklar yaşayabiliyor yatırımcılarımız, çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. İleride bu ilişkilerin artması için çaba göstereceğiz elbette. Türk yatırımcı buraya geldiğinde öncelikle çok büyük hedefleri olmaması lazım. Burada bulacakları Etiyopyalı ortakla çalışmaları gerekecek. İlk gelişlerinde ilişkileri ve işbirliklerini kurmak için ilk temaslarını yapacaklar. Sadece Addis Ababa değil, Addis Ababa dışına da çıkmaları lazım. Burası çünkü bir etnik federasyon, diğer bölgelerdeki fırsatları da görmeleri gerekecek. Dolayısıyla biraz emek vermeleri gerekecek. Buna hazır olmalarını tavsiye ediyorum."

"Dizileri izleyip Türkçe öğreniyorlar"

Etiyopya halkının Türkiye'ye karşı büyük bir ilgisi olduğuna işaret eden Baran, "Etiyopya'da özellikle Türk dizilerinin yoğun olarak izlendiği kanal var. Sırf o dizileri izleyerek kendi kendine Türkçe öğrenen, aynı diziyi ondan sonra sosyal medyada izleyip Türkçe öğrenen Etiyopya halkı var. Burada gerçekten Türk Büyükelçisi olarak, bayrağımıza her zaman Etiyopya halkının teveccüh gösterdiğine çokça tanık oluyorum ve gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının verdiği burslar sayesinde sayıları gitgide artan, bürokraside, siyasette ve akademik çevrelerde karşılaştığı, Türkçe konuşan çok sayıda Etiyopyalı bulunduğunu anlatan Baran, sözlerini, "Onlar gerçekten Türkiye dostu. 'Nasıl bu kadar yakın, Türkiye dostu oluyorsunuz?' diye sorduğumda 'Sevene değil sevdirene bakacaksınız' diye söylemişlerdi. Onu her zaman mutlulukla hatırlayacağım." diye tamamladı.