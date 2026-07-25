Türkiye'nin Arama Kurtarma Kapasitesi 10 Kat Arttı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Türkiye'nin eğitimli ulusal arama kurtarma kapasitesi, son 3 yılda 10 katın üzerine çıkarak, 160 bin 13 kişiye ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin afetlere hazırlık ve müdahale gücünü artırmak amacıyla AFAD tarafından yürütülen 100 bin kişilik Arama Kurtarma Ekibi Projesi'nde hedef aşıldı.

Proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerine verilen eğitimlerle ulusal ölçekte afetlere müdahale edebilecek eğitimli personel havuzu genişletildi.

Eğitimli ulusal arama ve kurtarma personeli sayısı 2023'te 15 bin 250 iken, bu yıl 160 bin 13'e ulaştı.

Böylece Türkiye'nin eğitimli ulusal arama ve kurtarma kapasitesi son 3 yılda 10 katın üzerine çıktı. Arama kurtarma ekiplerinin uygulamalı eğitimlerinde kullanılan parkur sayısı da 125'e yükseldi.

Geçen yıl 889 olan afetlerde görev alan müdahale ve destek araçlarının sayısı ise 1304'e ulaştı. Böylece araç kapasitesinde 415 araçlık, yaklaşık yüzde 47 artış sağlandı.

AFAD, 5 bin 339 olaya doğrudan müdahale etti

AFAD ekipleri, 1 Ocak-16 Temmuz döneminde Türkiye genelinde meydana gelen 5 bin 339 afet ve acil durum olayına müdahalede bulundu.

Bu dönemde 2 bin 366 sel ve su baskını, 883 orman yangını, 492 heyelan ve 305 fırtına meydana geldi, Türkiye'de büyüklüğü 4 ve üzerinde 119 deprem kaydedildi, 63 çığ, 30 yıldırım düşmesi ve 5 maden kazası yaşandı.

"Afetlere karşı hazırlığımızı her geçen gün güçlendiriyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin eşsiz doğal ve coğrafi zenginliklerinin yanı sıra deprem, sel, heyelan, orman yangını ve çığ gibi farklı afet türlerinin yaşanabildiği bir coğrafyada bulunduğunu belirtti.

Bu coğrafi gerçeğin afetlere karşı sürekli hazırlıklı olmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Çiftçi, AFAD'ın eğitimli insan kaynağını, teknik altyapısını ve müdahale imkanlarını her geçen gün geliştirdiğini ifade etti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Afet yönetiminde başarı elbette yalnızca olay anındaki müdahaleyle değil, önceden oluşturulan güçlü bir hazırlık kapasitesiyle mümkündür. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız, büyük bir özveriyle yürüttüğü eğitim, koordinasyon ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla ülkemizin her noktasında afetlere hazırlık gücünü artırmaktadır. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte oluşturduğumuz bu güçlü yapıyı daha da ileri taşıyarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda en hızlı ve etkili şekilde yanlarında olmayı sürdüreceğiz."