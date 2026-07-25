Türkiye'nin Arama Kurtarma Kapasitesi 10 Kat Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Arama Kurtarma Kapasitesi 10 Kat Arttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 3 yılda Türkiye'nin eğitimli arama kurtarma personeli sayısı 160 bine ulaştı; kapasite 10 kat büyüdü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Türkiye'nin eğitimli ulusal arama kurtarma kapasitesi, son 3 yılda 10 katın üzerine çıkarak, 160 bin 13 kişiye ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin afetlere hazırlık ve müdahale gücünü artırmak amacıyla AFAD tarafından yürütülen 100 bin kişilik Arama Kurtarma Ekibi Projesi'nde hedef aşıldı.

Proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerine verilen eğitimlerle ulusal ölçekte afetlere müdahale edebilecek eğitimli personel havuzu genişletildi.

Eğitimli ulusal arama ve kurtarma personeli sayısı 2023'te 15 bin 250 iken, bu yıl 160 bin 13'e ulaştı.

Böylece Türkiye'nin eğitimli ulusal arama ve kurtarma kapasitesi son 3 yılda 10 katın üzerine çıktı. Arama kurtarma ekiplerinin uygulamalı eğitimlerinde kullanılan parkur sayısı da 125'e yükseldi.

Geçen yıl 889 olan afetlerde görev alan müdahale ve destek araçlarının sayısı ise 1304'e ulaştı. Böylece araç kapasitesinde 415 araçlık, yaklaşık yüzde 47 artış sağlandı.

AFAD, 5 bin 339 olaya doğrudan müdahale etti

AFAD ekipleri, 1 Ocak-16 Temmuz döneminde Türkiye genelinde meydana gelen 5 bin 339 afet ve acil durum olayına müdahalede bulundu.

Bu dönemde 2 bin 366 sel ve su baskını, 883 orman yangını, 492 heyelan ve 305 fırtına meydana geldi, Türkiye'de büyüklüğü 4 ve üzerinde 119 deprem kaydedildi, 63 çığ, 30 yıldırım düşmesi ve 5 maden kazası yaşandı.

"Afetlere karşı hazırlığımızı her geçen gün güçlendiriyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin eşsiz doğal ve coğrafi zenginliklerinin yanı sıra deprem, sel, heyelan, orman yangını ve çığ gibi farklı afet türlerinin yaşanabildiği bir coğrafyada bulunduğunu belirtti.

Bu coğrafi gerçeğin afetlere karşı sürekli hazırlıklı olmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Çiftçi, AFAD'ın eğitimli insan kaynağını, teknik altyapısını ve müdahale imkanlarını her geçen gün geliştirdiğini ifade etti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Afet yönetiminde başarı elbette yalnızca olay anındaki müdahaleyle değil, önceden oluşturulan güçlü bir hazırlık kapasitesiyle mümkündür. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız, büyük bir özveriyle yürüttüğü eğitim, koordinasyon ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla ülkemizin her noktasında afetlere hazırlık gücünü artırmaktadır. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte oluşturduğumuz bu güçlü yapıyı daha da ileri taşıyarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda en hızlı ve etkili şekilde yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Arama Kurtarma Kapasitesi 10 Kat Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:48:47. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Arama Kurtarma Kapasitesi 10 Kat Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.