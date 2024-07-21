Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi: İddialar gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed'in, Türkiye'ye yönelik suçlamaları ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Irak ile ilişkileri asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde...

21.07.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed'in, Türkiye'ye yönelik suçlamaları ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Irak ile ilişkileri asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceklerini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşi Ahmed'in, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye yönelik bazı suçlamalarına karşı Anadolu Ajansının (AA) sorusunu yanıtlayan Büyükelçi İnan, "Bu asılsız iddiaları biz de gördük. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Biz Türkiye olarak Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu irademizi esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a nisan ayında yaptıkları son ziyarette işbirliği alanlarına ilişkin imzalanan 30'a yakın anlaşmayla karşılıklı olarak teyit ettik. Söz konusu işbirliği alanları arasında terörle mücadele de var. Kaldı ki Irak tarafı terör örgütü PKK'yı geçtiğimiz mart ayında 'yasaklı örgüt' ilan etti." ifadelerini kullandı.

İnan, Türkiye ve Irak'ın başta terörle mücadele olmak üzere ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde daha iyi bir noktaya taşınması için gerekli kararlılığı ortaya koyduğunu da dile getirerek, "Biz, ilişkilerimizi asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarında bölgedeki "köyleri hedef aldığı, tarım alanlarının yandığını" iddia etmişti.

Ahmed, TSK'nın terör örgütüne yönelik son günlerdeki operasyonları sonrası bölgede "bir okul ve kilisenin de yıkıldığını" öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Türkiye, Bağdat, Irak, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi: İddialar gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:32 Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 15:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi: İddialar gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement