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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ı ziyaret eden şehit aileleriyle bir araya geldi. Bağcı, şehit ailelerine desteklerini ileterek Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı.

Türkiye\'nin Bakü Büyükelçisi Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi
14.01.2024 - 16:50,
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ı ziyaret eden şehit aileleriyle bir araya geldi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Bursa'dan Azerbaycan'a gelen şehit ailelerini Büyükelçilik ikametgahında konuk etti. Şehit aileleriyle görüşmeye Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Soner Oruçoğlu da katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık da görüşmede Türk ve Azerbaycanlı şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Büyükelçi Bağcı, şehit ailelerine ziyaretlerinde eşlik eden Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkililerinden programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Şehit aileleriyle sohbet eden Bağcı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Türk askerlerinin şehit olduğunu hatırlattı.

Bağcı, şehitlere rahmet, yaralı askerlere şifa dileyerek, "1. Karabağ Savaşı'ndan bugüne kadar Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için şehit düşen kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin. Vatanımız, bayrağımız ve devletimiz uğrunda şehadete yürüyen şehitlerimize borcumuzu ödememiz imkansızdır. Bütün şehitlerimizi rahmet ve saygıyla bir kez daha anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Dünyanın en güçlü ordularından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili bütün kurumlarla eş güdüm içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bağcı, Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütleri ve hamileriyle mücadelenin taviz vermeksizin süreceğini dile getirdi.

Bağcı, şehit ailelerine hitaben, "Büyükelçiliğimiz sizin evinizdir. Sizlerle kendi evinizde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan ziyaretiniz boyunca 'iki devlet, tek millet' olduğumuzu ve kardeşliğimizi daha yakından görüyor olmanız bizleri ayrıca sevindirdi. Türkiye ve Azerbaycan olarak bulunduğumuz coğrafyada her alanda dayanışma ve işbirliği içinde çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam ediyoruz. Ülkelerimiz arasında şehit ailelerinin karşılıklı ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi son derece anlamlı ve önlemlidir." şeklinde konuştu.

Şehit aileleri de Büyükelçilikte bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Azerbaycan'ın birçok şehrini ziyaret ettiklerini, birçok şehit ailesiyle buluştuklarını ve görüşmelerinde duygulu anlar yaşadıklarını anlatan şehit aileleri, Azerbaycanlı yetkililere de misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
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