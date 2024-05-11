Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye\'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerinde sıcaklığın 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

11.05.2024 11:32
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(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerinde sıcaklığın 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

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