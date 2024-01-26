Türkiye\'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, New York'taki BM binasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Mesajda, Önal ve Guterres'in bölgesel konuları ele aldığı aktarıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Ukrayna, Kıbrıs, Afganistan ve Gazze'deki durum gündeme geldi.
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