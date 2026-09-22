Türkiye'nin COP31 hazırlıkları New York'ta tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin COP31 hazırlıkları New York'ta tanıtıldı

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Türkiye\'nin COP31 hazırlıkları New York\'ta tanıtıldı
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NEW Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlık ve çalışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta tanıtıldı.

NEW Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlık ve çalışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta tanıtıldı.

Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlığı, New York'ta devam eden BM 81. Genel Kurulu haftasında gündeme gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda kullanılan mobil LED kamyonetler, Türkiye'nin COP31 eksenli çevre ve iklim vizyonunu yansıtan mesajlarını New York'un sembollerinden Times Meydanı'nda kamuoyuna aktardı.

Aynı şekilde Times Meydanı'ndaki dev LED ekranlara yansıtılan ve Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin mesajlar ilgi çekti.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, "COP31 Türkiye: Dünyanın geleceği Türkiye'de", "190'dan fazla ülke, ortak evimiz Dünya için 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da bir araya gelecek" ve "Dünyanın iklim için bir araya geleceği yer: Türkiye" gibi mesajlara yer verildi.

Bakan Kurum, Times Meydanı'ndaki etkinliği izledi

Öte yandan diplomatik temaslarının yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Times Meydanı'nda düzenlenen etkinliği yerinde izledi.

Bakan Kurum, akşam saatlerinde Times Meydanı'nda ebru sanatçısı Garip Ay ile COP31 temalı ebru çalışmalarının yapıldığı etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 mesajı verecek

BM kürsüsünden uluslararası kamuoyuna hitap etmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bir dizi programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin düzenleyeceği "İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı"nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgi verecek.

Kaynak: AA
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