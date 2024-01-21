Türkiye\'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Saly\'de Türklerle Buluştu

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Saly kentinde Türklerle bir araya geldi.

Büyükelçi Sağman, başkent Dakar'a 90 kilometre mesafedeki Saly'de yaşayan vatandaşlarla buluştu.

Senegal'de 2024 yılı içerisinde yapacakları faaliyetler konusunda vatandaşlara bilgi veren Sağman, onların da öneri ve taleplerini dinledi.

Büyükelçi Sağman, çeşitli meslek gruplarından vatandaşların çalıştığı sektörler konusunda bilgi aldı.