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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Saly'de Türklerle Buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Saly'de Türklerle Buluştu

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, başkent Dakar'a 90 kilometre mesafedeki Saly'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Sağman, Senegal'de yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verirken, vatandaşların öneri ve taleplerini de dinledi. Ayrıca, çeşitli meslek gruplarından vatandaşların çalıştığı sektörler hakkında da bilgi aldı.

Türkiye\'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Saly\'de Türklerle Buluştu
21.01.2024 - 23:49,
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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Saly kentinde Türklerle bir araya geldi.

Büyükelçi Sağman, başkent Dakar'a 90 kilometre mesafedeki Saly'de yaşayan vatandaşlarla buluştu.

Senegal'de 2024 yılı içerisinde yapacakları faaliyetler konusunda vatandaşlara bilgi veren Sağman, onların da öneri ve taleplerini dinledi.

Büyükelçi Sağman, çeşitli meslek gruplarından vatandaşların çalıştığı sektörler konusunda bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Senegal, Türkiye, Diplomasi, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Saly'de Türklerle Buluştu - Son Dakika
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