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Türkiye'nin DOA Sistemi Dünyanın En İyileri Arasında

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The Times, Türkiye'nin DOA sistemini gelişmiş bir depozito iade modeli olarak öne çıkardı.

The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemini "dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri" olarak gösterdi.

Londra merkezli yayın kuruluşu The Times'ta yayımlanan haberde, Türkiye'nin depozito yönetimi ve geri dönüşüm alanındaki uygulamalarına ve COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un değerlendirmelerine yer verildi.

Haberde, Türkiye'de QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla yürütülen DOA'nın Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği belirtildi.

Türkiye'nin modelinin, kaynakların ülke içinde tutulması ve stratejik ham maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından dikkat çektiği vurgulandı.

Yılda yaklaşık 25 milyar ambalaj işleme kapasitesi

Haberde, Türkiye'de vatandaşların geri dönüştürülebilir ambalajları sisteme teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarına alabildiği ve sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajı işleme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Sistemin ekonomik ve istihdam boyutuna da değinilen haberde, uygulamanın cari açığın azaltılmasına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlamasının ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdam oluşturmasının öngörüldüğü kaydedildi.

"Daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır"

Haberde görüşlerine yer verilen Bakan Kurum ise depozito iade sistemlerinin geri dönüşüm oranlarının artırılmasındaki önemine dikkati çekti.

Kurum, "Bu sistem, uygulandığı her yerde daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır. Tecrübemiz, iyi tasarlanmış bir depozito iade sisteminin sanayiye yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzeme sağlayabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin DOA Sistemi Dünyanın En İyileri Arasında - Son Dakika

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