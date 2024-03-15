Türkiye'nin Doha Büyükelçisi, basının önemini vurguladı - Son Dakika
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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi, basının önemini vurguladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, basının Türkiye'nin Katar ile ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Büyükelçi Göksu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarından çok sayıda medya mensubu ve sosyal medya fenomenleri katıldı. Göksu, medyanın ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde kilit bir rol oynadığını belirtti ve Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu vurguladı.

15.03.2024 00:01  Güncelleme: 00:02
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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında Türkiye'nin Katar ile ilişkilerinde basının önemli yeri olduğunu belirtti.

Büyükelçi Göksu'nun ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen iftar programına, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarından çok sayıda medya mensubunun yanı sıra ülkedeki sosyal medya fenomenleri de katıldı.

Programda, medyanın ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki önemine değinen Göksu, "Sizler, Türkiye ve Katar arasında birer köprü gibisiniz. Medya mensupları ülkeler arasındaki ilişkilerde kilit rol oynuyor." dedi.

Göksu, Türkiye ile Katar arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü dile getirdi.

İftar programı Katar ve Türk toplumu arasındaki ilişkiler üzerine yapılan sohbetle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Doha Büyükelçisi, basının önemini vurguladı - Son Dakika

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