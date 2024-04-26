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Türkiye'nin en güneyinde toz bulutu etkisini hissettirmeye devam ediyor

HATAY - Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay'da toz bulutu etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz bulutu ülke genelinde etkisini hissettirmeye başlamıştı. Bölge bölge etkisini hissettiren toz bulutu Hatay'da da geçtiğimiz günlerde etkisini hissettirmeye başlamıştı. Yaklaşık 3 gündür Hatay semalarında etkili olan toz bulutunun yarın itibariyle çekilmesi bekleniyor.

Toz bulutunun yaklaşık 3 gündür etkili olduğunu belirten Sabahattin Özalan, "Toz bulutu etkisini hissettirmeye devam ediyor. 2-3 gün oldu havadan toz yağıyor. Şuan hava bulutlu ama toz bulutu. Güneşi bulanık görüyoruz. Bu hava bütün memleketi etkiliyor. Her yer toz içinde" dedi.