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Türkiye'nin en hızlı dron pilotları belli oldu

TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nın ilk etap yarışları sona erdi

ISPARTA - Isparta'da TEKNOFEST çatısı altında düzenlenen Dron Şampiyonası'nın 1'ncisi sona erdi. Şampiyonada konuşan T3 Vakfı Genel Sekreteri Muhammet Saymaz "TEKNOFEST' in en önemli amaçlarından bir tanesi bilime ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak. Bunu da başarmış bulunduğumuz düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı "T3" Vakfı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde bu yıl yedincisi düzenlenen TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nın 1'nci etabı Isparta'da sona erdi. Türkiye'nin birçok ilinden gelen 32 dron pilotu, hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının yeteneklerine dayalı olarak tasarlanan araçlarıyla kıyasıya mücadele etti. 24-25 ağustos tarihleri arasında Isparta Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonayı Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen takip etti.

Program sonunda konuşan T3 Vakfı Genel Sekreteri Muhammet Saymaz yapılan organizasyonda Isparta'da olduğundan dolayı memnuniyetini dile getirerek "Genç kardeşlerimiz kıymetli vakitlerini burada harcadılar. İki gündür yoğun bir mesai, yoğun bir fedakarlık içerisinde bu süreci tamamladılar. Umarız ki Mersin'deki aşamaya kalan kardeşlerimiz, daha sonra Adana'da ki aşamada kardeşlerimiz güzel sonuçlar elde ederler. Teknofest kaybedeni olmayan bir festivaldir. Gençlerimiz buraya geldiler, yarışlar, problemlerle karşılaştılar ve genç yaşta bu problemler nasıl çözülür onları burada taktik etmiş oldular ve bir yarışa girdiler. Üzülmek, sevilmek bunlar hayatın her evresinde olan şeyler o yüzden bu kardeşlerimizin derece almaları kıymetli ama hiçbirinin kaybetmediğini özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Konuşmasının devamında TEKNOFEST'in önemine değinen Saymaz "TEKNOFEST' in en önemli amaçlarından bir tanesi bilime ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak. Bunu da başarmış bulunduğumuz düşünüyoruz çünkü 2018 yılında biz bu işe başladığımızda 20 bin yarışmacı başvurmuştu. Bu yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Bu çok kıymetli bir şey burada gençlere, Türk topluluğuna alan açtığımızda ne kadar kendini bulabilirse, ne kadar kendine alan açılırsa o kadar başarılı olabileceğini de gösteriyor .Bugün yarışmalarıımıza baktığımızda elli kategoride yarışma yapıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok örneğin dünyanın en iyi roket yarışması vardır, dünyanın en iyi model uydu yarışması vardır düzenleniyordur ama bir kurumla eşleşmiştir ve çok spesifiktir. Biz bunların tamamını birleştirmiş vaziyette hepsini organize ediyoruz. Çünkü bizim medeniyetimizin bize yüklemiş olduğu misyon gereği biz, bilim ve teknoloji geride kalmamalıyız. Yarının teknolojilerine odaklanıyoruz ki istediğimiz seviye ulaşabilelim. Bugün drone yarışmalarından bir tanesi de böyle bir yarışma. Ben tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum." dedi.

"Geleceğe umutla bakıyoruz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yaptığı konuşmasında Tesnofestin Isparta'da yapmış olduğu etkinlikte gurur duyduğunu belirterek "Bu genç çocuklarımızın başarısını görünce mutlu olmamak elde değil. Teknofest'in Isparta'da yapmış olduğu bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu burada bir kez daha gördüm ve bu gençlerimizin gelecekte ülkemize neler katabileceğini izlerken düşünerek buraya geldim. Bizler artık dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeleri en yakın seviyede takip ederek, ulaşabilen ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan bir ülke olduk. Yapmış olduğumuz hem savunma sanayinde, hem de bu tür çalışmalardaki etkinliklerimiz ve güzelliklerimiz bizleri onurlandırdı ve duygulandırıyor. Savunma sanayisindeki yapılan güzelliklerin devamında gelen bu çalışmalar geleceğe daha çok umutla bakmamızı sağlıyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz, bizim geleceğimiz gençler bunu laf olsun diye söylemiyoruz bugün ki programımızı takip ettikten sonra bu bir kez daha tastiklendi. Bu tür gelişmelerde bize düşen vazifeleri en iyisini yapmak için hazır olduğumu söylemek istiyorum. Önümüzdeki yılda bu programı çok daha büyük etkinlikleri olan şekliyle yapmak istediğimizi kendisine bahsettim ve Selçuk Bayraktar Bey'e de saygılarımı ve sevgilerimi ilettim. Bu güzelliği gelecek senede çok daha farklı etkinliklerle yapmak bizim en büyük isteğimizdir" şeklinde konuştu.

Isparta Valisi Aydın Baruş ise yapmış olduğu konuşmasında havacılık uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'in önemli ayaklarından birisinin Isparta'da düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirttiği konuşmasında "32 yarışmacımız burada iki gündür ter döküyorlar ve Ispartalı vatandaşlarımız özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın yoğun ilgisi hakikaten bu yarışmanın amacına ulaşması yönünde çok büyük umut vaadetti bize. Bu yarışmanın Isparta'da düzenlenmesinden dolayı T3 Vakfı mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a yönetim kuruluna ve genel sekreteri Muhammet Saymaz'a çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş bir şekilde başka yarışmalarında Isparta'da düzenlenebileceğini ve bu konuda katkıya hazır olduğumuzu belirtiyorum" açıklamalarında bulundu.

Şampiyona sonunda Atakan Mercimek 1'nci. Nazım Tütün 2'nci, Burak Mercimek 3'ncü ve Doruk Cengiz 4'ncü oldu. Dereceye giren drone pilotlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.