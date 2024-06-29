Türkiye'nin en kısa boylu engelli bestecisinin mutluluğu - Son Dakika
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Türkiye'nin en kısa boylu engelli bestecisinin mutluluğu

Muş'ta yaşayan Aladdin Diğer, uzun süredir beklediği akülü tekerlekli sandalyesine kavuşunca, kendine has tarzıyla bestelediği türkülerle mutluluğunu dile getirdi. Doğuştan engelli olan Diğer, yeni sandalyesi sayesinde hareket kabiliyetini artık daha rahat kullanabilecek.

29.06.2024 04:10
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Türkiye'nin en kısa boylu engelli bestecisinin mutluluğu

MUŞ - Türkiye'nin en kısa boylu engelli bestecisi olan Aladdin Diğer, uzun süredir beklediği akülü tekerlekli sandalyesine kavuşunca, kendine has tarzıyla bestelediği türkülerle mutluluğunu dile getirdi.

Muş'un Yeşilce Mahallesi'nde yaşayan Aladdin Diğer (44), İyilik Ailesi Platformu sayesinde akülü sandalyesine kavuştu. Doğuştan engelli olan Diğer, daha önce sürünerek gezdiği yerleri artık akülü sandalyesi sayesinde tek başına gezecek. Doğuştan gelen bir engeli nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan Diğer, yeni akülü tekerlekli sandalyesi ile büyük bir rahatlığa kavuştu. Sandalyesine kavuştuğu anı, kendi bestesi olan türkülerle taçlandıran Diğer, akülü sandalyesine kavuşmasında emeği geçen tüm hayırseverlere ve destekçilere teşekkür etti.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan doğuştan engelli Aladdin Diğer, "Tekerlekli akülü sandalyem olmadığı için her yere sürünerek gidiyordum. Allah'tan gelen baş göz üstüne dedik. 44 yıldır sokaklara çıkarak yürüyemiyordum. Gidemediğim sokaklar bana cennet gibi geliyordu. Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Beye sosyal medya üzerinden ulaştık. Bize destek oldu. İyi ki onun gibi yardımsever insanlar var. Bizim gibi özel insanlara destek oluyorlar. Ben Türkiye'nin en kısa bestecisiyim" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Muş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en kısa boylu engelli bestecisinin mutluluğu - Son Dakika

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