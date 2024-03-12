Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi Mescid-i Aksa'da İftar Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi Mescid-i Aksa'da İftar Yaptı

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da iftar yaptı. Demirer, ramazan ayının ikinci iftarı için Mescid-i Aksa'ya gitti ve burada Müslümanların ramazanını kutladı. İftarını Mescid-i Aksa'da açmaktan büyük onur duyduğunu belirten Demirer, bu yılın zorluklarına rağmen inancın ve fikirlerin değişmeyeceğini vurguladı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte yüzlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da oruçlarını açtı.

12.03.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da iftar yaptı.

Demirer, ramazan ayının ikinci iftarı için Mescid-i Aksa'ya gitti. Akşam saati yaklaşırken Harem-i Şerif'in avlusunda ve Kıble Mescidi içinde iftar sofraları için yerlere örtüler serildi.

Demirer, AA'ya yaptığı açıklamada, Filistin'deki, Türkiye'deki, dünyadaki Müslümanların ramazanını Mescid-i Aksa'dan kutladığını söyledi.

İftarını Mescid-i Aksa'da açmaktan "büyük onur, büyük şeref duyduğunu" dile getiren Demirer, "Bu yıl, Kudüs'te, Gazze'de, Filistin'de olsun ramazan ayına biraz mahzun girdik ama bu bizim inancımızı, fikirlerimizi değiştirmeyecek. İnşallah, hayırlara vesile olacaktır. Bugün Müslüman aleminin Filistinli kardeşlerimizin ramazan ayını kutluyorum. Mescid-i Aksa'dan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum." dedi.

Akşam ezanının okunmasıyla Kudüs'te adet olduğu üzerine top patladı ve yüzlerce Müslüman İslamiyetin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da oruçlarını açtı.

Kaynak: AA

Ahmet Rıza, Doğu Kudüs, Filistin, Türkiye, İftar, Kudüs, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi Mescid-i Aksa'da İftar Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İmamoğlu, Tuzla'da halk buluşmasında projelerini anlattı
    20:55 İmamoğlu, Tuzla'da halk buluşmasında projelerini anlattı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da düzenlenen Halk Buluşması programında partililere hitap etti. İmamoğlu, kendi dönemlerinde yapılan iş ve hizmetlerin arttığını ve sosyal destekleri daha da arttıracaklarını belirtti. Ayrıca, evli çiftlere destek, Yenidoğan Destek Paketi ve okul beslenme paketi gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi. İmamoğlu, İstanbul İttifakı'nın büyük ve güçlü olduğunu vurgulayarak, birlikte daha güçlü bir hizmet dönemi başlatma çağrısı yaptı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Halk Buluşmasında Konuştu
    20:54 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Halk Buluşmasında Konuştu

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'daki halk buluşmasında konuşarak, AKP zihniyetinin yönettiği şehirlerde özgürlük olmadığını belirtti. Özel, İzmir'in CHP'liler sayesinde özgür bir kent olduğunu vurguladı. Ayrıca, İzmir'deki CHP listelerinin kadın adaylarla güçlendirildiğini ve genç adaylara da yer verildiğini söyledi.

  • İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: İttifak başarı getirmedi
    20:51 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: İttifak başarı getirmedi

    İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde, ittifakın beklenen başarıyı getirmediğini belirtti. Kavuncu, İstanbul'un kronikleşmiş problemlerini ulaşım, barınma, ekonomik sorunlar ve düzensiz göç olarak sıralayarak, bu konularda çözüm önerilerini detaylandırdıklarını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un deprem ve trafik sorunlarının finansman ve toplu taşıma eksikliği nedeniyle çözülemediğini vurguladı. Kavuncu, muhalefetin birlikte hareket etmesiyle bazı şeylerin değişebileceği düşüncesiyle yapılan ittifakın başarı getirmediğini gördüklerini ve milletin menfaatine uygun bir seçim politikası izlediklerini belirtti.

  • Adana'da uyuşturucu müptelası kadına devlet sahip çıktı
    20:47 Adana'da uyuşturucu müptelası kadına devlet sahip çıktı

    Adana'da uyuşturucu müptelası eşinden kaçıp sığındığı derme çatma çadırda yaşamaya başlayan kadına, Yüreğir Kaymakamlığı destek olacak. Aileye Sosyal ve Ekonomik Destek sağlanacak, ev yerleştirme çalışmaları yapılacak ve çocukları için eğitim planlaması yapılacak.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin meselesini değerlendirdi
    20:42 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin meselesini değerlendirdi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir etkinlikte Filistin meselesine değinerek, Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğini belirtti. Özel, Filistin'e barış gelmesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için mücadele edeceklerini söyledi. Ayrıca, temiz siyaset diliyle hareket edeceklerini ve kutuplaşma iklimini beslemeyeceklerini vurguladı.


20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
12:19 İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 20:56:35. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi Mescid-i Aksa'da İftar Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement