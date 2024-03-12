Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da iftar yaptı.
Demirer, ramazan ayının ikinci iftarı için Mescid-i Aksa'ya gitti. Akşam saati yaklaşırken Harem-i Şerif'in avlusunda ve Kıble Mescidi içinde iftar sofraları için yerlere örtüler serildi.
Demirer, AA'ya yaptığı açıklamada, Filistin'deki, Türkiye'deki, dünyadaki Müslümanların ramazanını Mescid-i Aksa'dan kutladığını söyledi.
İftarını Mescid-i Aksa'da açmaktan "büyük onur, büyük şeref duyduğunu" dile getiren Demirer, "Bu yıl, Kudüs'te, Gazze'de, Filistin'de olsun ramazan ayına biraz mahzun girdik ama bu bizim inancımızı, fikirlerimizi değiştirmeyecek. İnşallah, hayırlara vesile olacaktır. Bugün Müslüman aleminin Filistinli kardeşlerimizin ramazan ayını kutluyorum. Mescid-i Aksa'dan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum." dedi.
Akşam ezanının okunmasıyla Kudüs'te adet olduğu üzerine top patladı ve yüzlerce Müslüman İslamiyetin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da oruçlarını açtı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi Mescid-i Aksa'da İftar Yaptı - Son Dakika
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