Türkiye'nin Gazze'ye yardım girişimi İsrail tarafından reddedildi - Son Dakika
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Türkiye'nin Gazze'ye yardım girişimi İsrail tarafından reddedildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Ürdün hava sahasını kullanarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak istediğini ancak İsrail'in bu talebi reddettiğini açıkladı. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım götüren ülkeler arasında yer alan Türkiye, İsrail'in olumsuz yanıtı üzerine yeni tedbirler alacağını duyurdu. Ürdün ile koordinasyon halinde olan Türkiye'nin kargo uçaklarıyla yardım ulaştırma planı da İsrail tarafından engellendi.

08.04.2024 21:35  Güncelleme: 21:37
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Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türkiye'nin Ürdün hava sahasını kullanarak yolladığı ve İsrail'in reddettiği insani yardıma ilişkin, "Ürdün'e bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemesi ve paraşüt iletmiştik. Yine Ürdün ile koordinasyon halinde kendi kargo uçaklarımızın yardım ulaştırması söz konusuydu. Bu konuda İsrail tarafından olumsuz yanıt geldi" bilgisini paylaştı. Uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığı da kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bakanlık'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdün üzerinden hava yoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştırma talebini İsrail'in reddettiğini belirtti. Fidan, "Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir" ifadesini kullandı.

Bazı ülkeler İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye Ürdün hava sahasını kullanarak insani yardım ulaştırıyor. Tüm koordinasyonu Ürdün'ün yürüttüğünü belirten Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bunu yapan uçakların İsrail tarafından hedef alınmaması için bir anlayış olması lazım" bilgisini paylaştı.

Daha önce Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemesi ve paraşüt iletildiğini anımsatan yetkili, "Ürdün ile koordinasyon halinde kendi kargo uçaklarımızın yardım ulaştırması söz konusuydu. Bu konuda İsrail tarafından olumsuz yanıt geldi" ifadelerini kullandı.

Yetkili, uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Gazze'ye yardım girişimi İsrail tarafından reddedildi - Son Dakika

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