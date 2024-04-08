Türkiye'nin Gazze'ye yardım girişimi İsrail tarafından reddedildi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türkiye'nin Ürdün hava sahasını kullanarak yolladığı ve İsrail'in reddettiği insani yardıma ilişkin, "Ürdün'e bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemesi ve paraşüt iletmiştik. Yine Ürdün ile koordinasyon halinde kendi kargo uçaklarımızın yardım ulaştırması söz konusuydu. Bu konuda İsrail tarafından olumsuz yanıt geldi" bilgisini paylaştı. Uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığı da kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bakanlık'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdün üzerinden hava yoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştırma talebini İsrail'in reddettiğini belirtti. Fidan, "Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir" ifadesini kullandı.

Bazı ülkeler İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye Ürdün hava sahasını kullanarak insani yardım ulaştırıyor. Tüm koordinasyonu Ürdün'ün yürüttüğünü belirten Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bunu yapan uçakların İsrail tarafından hedef alınmaması için bir anlayış olması lazım" bilgisini paylaştı.

Daha önce Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemesi ve paraşüt iletildiğini anımsatan yetkili, "Ürdün ile koordinasyon halinde kendi kargo uçaklarımızın yardım ulaştırması söz konusuydu. Bu konuda İsrail tarafından olumsuz yanıt geldi" ifadelerini kullandı.

Yetkili, uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığını bildirdi.