Türkiye'nin Gençleri TEKNOFEST'te İyilik Mesajı Verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin Gençleri TEKNOFEST'te İyilik Mesajı Verdi

Türkiye\'nin Gençleri TEKNOFEST\'te İyilik Mesajı Verdi

Ömer Çelik, TEKNOFEST'te gençlerin teknolojiyi barış için kullandığını vurguladı.

06.10.2024 19:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teknolojiyi öldürmek ve medeniyeti yok etmek için kullananlara karşı TEKNOFEST'te Türkiye'nin gençleri bütün dünyaya iyilik, adalet, barış ve insanı yaşatma iradesi ortaya koyuyorlar." dedi.

Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.

Stantları gezip katılımcılarla sohbet eden Çelik, HÜRKUŞ'un kokpitine bindi.

Ömer Çelik, ziyaret ettiği AA standında, festivale katkılarından dolayı çalışanları tebrik etti.

TEKNOFEST'in coşkuyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Çelik, "İlk günden itibaren rakamları anbean takip ettim. Kendi içinde büyük bir rekor kırıyor. TEKNOFEST'te gezdiğim stantlarda genç arkadaşlarımızın ürettiklerini, dünyaya söz söylemek için gösterdikleri coşkuyu görünce TEKNOFEST için 'özgüven devrimidir' tanımı yaptım. Gençlerimiz geleceğe imza atmak için sabırsızlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarını sürdürmesine değinen Çelik, "İsrail'in soykırımı yarın 1 yılını tamamlayacak. Anadolu Ajansı da hakikatin sesini duyurmak için büyük bir fedakarlık yaptı. Anadolu Ajansımız, TRT'miz, diğer arkadaşlarımız ölümü göze alarak bu soykırımcı katillere karşı hakikatin sesini duyurmaya çalıştılar." dedi.

Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu tablo içerisinde görüldü ki teknolojiyi öldürmek, insanları katletmek için kullananlara karşı TEKNOFEST, bizim teknolojiyi barış, yaşatmak, insanları korumak, medeni değerleri ayakta tutmak için değerlendirdiğimiz bir alan. Dolayısıyla teknolojiyi öldürmek ve medeniyeti yok etmek için kullananlara karşı TEKNOFEST'te Türkiye'nin gençleri bütün dünyaya iyilik, adalet, barış ve insanı yaşatma iradesi ortaya koyuyorlar."

"Anadolu Ajansının yaptığı çalışmalar 'Kanıt' haline geldi"

Festivalde her sektörden stantların yer aldığına işaret eden Çelik, "Festival kendi içerisinde rekorlar kırıyor, bir günlük katılım 300 bini geçiyor. Burada verilen mesajlar da şunu gösteriyor ki Türkiye, bu konudaki iddiasını, barış, adalet, iyilik için ve geleceğe imza atma iradesi olarak kullanıyor. Dolayısıyla burada görülen özgüven devrimi, Türkiye'nin geleceğine atılmış bir imza oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, AA'nın öz kaynaklarla ürettiği "Haberci Dron"un festivalde sergilendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir yandan hakikatin sesini duyurmak için dronları kullanıyor, bir yandan da savaş bölgelerinde katillere karşı mücadele etmek için kasklar takmak zorunda kalıyorsunuz. Anadolu Ajansımız, TRT'miz bu mücadeleden vazgeçmiyor. İnsanlık adına bu sesi duyuruyor. Anadolu Ajansının yaptığı çalışmalar 'Kanıt' haline geldi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına takdim edildi. Bütün bu tablo, Türkiye'nin aslında TEKNOFEST vasıtasıyla insanlık cephesinin omurgasını oluşturduğunu bir kere daha gösteriyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Gençleri TEKNOFEST'te İyilik Mesajı Verdi - Son Dakika

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