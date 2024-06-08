Türkiye'nin ikinci astronotu Erzurum'da canlı olarak takip edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin ikinci astronotu Erzurum'da canlı olarak takip edildi

Bilim Erzurum'da düzenlenen programda, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu canlı olarak takip edildi. Öğrenciler ve ailelerinin katıldığı etkinlikte bilgi yarışması ve farklı etkinlikler yapıldı. Katılımcılar söyleşiyi takip ettikten sonra merkezden ayrıldılar.

08.06.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu Erzurum'da canlı olarak takip edildi.

Bilim Erzurum'da düzenlenen programda, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamında yer aldığı uzay seferini canlı olarak takip edildi. Öğrenciler ve ailelerinin katıldığı etkinlikte bilgi yarışması ve farklı etkinlikler yapıldı.

Katılımcılar merkezde kurulan sinevizyondan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" konulu söyleşiyi takip etti.

Öğrenciler ve veliler Atasever'in uzay seferini canlı olarak izledikten merkezden ayrıldılar. Öğrenciler ve aileleri etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını anlattılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Tuva Cihangir Atasever, Erzurum, Türkiye, Gebze, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ikinci astronotu Erzurum'da canlı olarak takip edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:58:03. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ikinci astronotu Erzurum'da canlı olarak takip edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement