Türkiye'nin İkinci Astronotu Öğrencilerle Buluştu

14.04.2026 13:07
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da öğrencilere uzay yolculuğu ve deneyimlerini aktardı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Atasever, uzay yolculuğu süreci ve deneyimlerine ilişkin bilgi verdi.

Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında 2024 yılı içerisinde iki insanlı uzay görevi gerçekleştirdiklerini belirten Atasever, bu görevler sırasında mikro yer çekimi koşullarında toplam 20 bilimsel çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında bilgi aktaran Atasever, istasyonun Dünya'nın yaklaşık 410 kilometre üzerinde bulunduğunu ve saatte 27 bin kilometre hızla hareket ettiğini söyledi.

İstasyonun yapım sürecinin 12 yıl sürdüğünü dile getiren Atasever, "100 milyar dolardan fazla para harcanmış, insanlığın belki de bugüne kadar inşa ettiği en kompleks mühendislik yapısı, esasında bir bilimsel deney laboratuvarı. Biz uzayda, mikro yer çekimi koşullarında bu yapının, bu laboratuvarın içerisinde bilimsel deneyler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Uzay yolculuklarının amaçlarına değinen Atasever, Türkiye'deki bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışmaların mikro yer çekimi ortamında test edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Atasever, ayrıca ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Acil durum eğitimlerinin önemine dikkati çeken Atasever, mikro yer çekimi koşullarında yangın, basınç kaybı ve amonyak sızıntısının en kritik riskler arasında yer aldığını, bu durumlara karşı çeşitli tatbikat ve simülasyonlarla hazırlık yaptıklarını anlattı.

Programa katılan öğrenciler de Atasever'e merak ettikleri konularda sorular sordu.

Kaynak: AA

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
