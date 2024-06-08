Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı iniş yaptı - Son Dakika
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı iniş yaptı

Türkiye\'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever\'in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı iniş yaptı

Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu 'VSS Unity' yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) iniş yaptı. Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı. Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı.

08.06.2024 18:49
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NEW Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) iniş yaptı.

New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan "VSS Unity" yörünge altı aracının yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü.

Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı.

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisine inmesiyle, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da sona erdi.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı.

Kaynak: AA

Tuva Cihangir Atasever, New Mexico, Türkiye, İtalya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu VSS Unity yörünge altı aracı iniş yaptı - Son Dakika
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