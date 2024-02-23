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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesine Türk Bayrağı hediye edildi

MERSİN - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali Gezeravcı, oğullarının uzay yolculuğunu ABD'de takip etti, önce Ankara'ya ardından da memleketleri Mersin'in Silifke ilçesindeki evlerine döndü. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok Gezeravcı ailesini evlerinde ziyaret ederek kendilerine Türk Bayrağı hediye etti.

Gezeravcı ailesini evlerinde ziyaret eden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve MHP Silifke İlçe Başkanı Kıvanç Derya aileye Türk bayrağı hediye ederken, ailenin sevincine ortak oldu.

Alper Gezeravcı'nın gelecek nesillere çok faydalı olacağını belirten Baba Ali Gezeravcı, "Cumhuriyetimizin 100. yılında evladımız olan Alper Gezeravcı'nın gurur ve mutluluk sevinci bütün insanları, ülkemiz insanlarını sevince boğdu. Ben kendisiden çok memnunum. Allah vatana, millete hayırlı eylesin. Gelecek nesiller inşallah Alper ağabeylerini en iyi şekilde temsil ettiğini, önderlik yaptığını düşünerek gelecek nesiller için faydalı olmasını Allah'tan diliyorum" dedi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya giden ilk Türk astronotun annesi olması nedeniyle gurur duyuyorum" diyen anne Sıddıka Gezeravcı, "Bende ilk Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya giden ilk Türk astronotun annesi olması nedeniyle gurur duyuyorum. Allah'ım başarılarının devamını getirsin. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Yardımcılarına, Bakanları ve herkese teşekkür ediyorum. Dönüşte çok güzel oldu. Gurur yaşattı, sevinç yaşattı. Gidişimiz üzüntülü dönüşümüz çok sevinçli oldu. Allah'a şükürler olsun, ama sağ salim döndü bizlere kavuştu. Giderken kendisine sarılamadık hasretle gönderdik, dönüşü o hasreti gidererek kavuştuk" diye konuştu.

"Ziyaret ettiğimiz okullarda öğrenciler 'Alper ağabeyimiz gibi olacağız' diyorlar" diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Bugün Alper Gezeravcı'nın anne ve babasını ziyaret ettik. Silifke'mize geldiler. Hoş geldiler. Bizlere bu gururu yaşattığı için Alper kardeşimize teşekkür ediyorum. Hem Silifke'nin, hem ülkemizin, hem dünyanın gurur kaynağı oldu. İlk astronot olması bizim için ve gelecek nesiller için güzel bir olay. Ziyaret ettiğimiz okullarda öğrenciler Alper ağabeyimiz gibi olacağız diyorlar. Silifke'mizde bilim ve Teknoloji Merkezimiz var. Orada astronotlarımız var. Uzay Bilim Merkezini kuracağız. Başarılarının devamını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.