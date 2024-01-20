Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın yer aldığı Ax-3 ekibi UUİ\'de karşılandı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) karşılama töreni düzenlendi.

Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan karşılama törenini canlı yayınladı.

Karşılama töreninde ekibe, Uluslararası Astronot Sembolizm Rozeti takdim edildi.

Expedition 70 ekibinden ilk olarak söz alan astronot Andreas Mogensen, uzay istasyonunda görev yapan çeşitli milletlerden astronotların sayısının arttığına işaret ederek "Önümüzdeki iki hafta boyunca uzay istasyonunda yoğun bir çalışma dönemi geçirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ise UUİ'de temsil edilen pek çok milletten insan olmasına ilişkin, "Bu durum, UUİ'yi yalnızca diğer uluslara değil, aynı zamanda bireylere ve araştırmacılara da açmak için yapmaya çalıştığımız şeyin gerçekten sembolik bir göstergesi." değerlendirmesini yaptı.

Lopez-Alegria, "Sanırım Dragon'da ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzden birkaç saat daha fazla zaman geçirdik ama sorun yoktu." diye konuştu.

Misyonun üyelerinden Marcus Wandt da yaklaşık 36 saat süren Dünya etrafındaki uzay yolculuğunun oldukça şaşırtıcı ve garip olduğunu belirterek misyonda farklı milletlerden insanlarla birlikte çalışmanın önemine dikkati çekti.

Wandt, "UUİ'ye varmak ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok farklı kültürden ve yerden gelen insanlarla uzayda tanışmak... Bu, bana gelecek hakkında güçlü hisler veren harika bir şey." ifadelerini kullandı.

Misyon üyesi Walter Villadei ise kendilerini sıcak karşılayan Expedition 70 ekibine teşekkür ederken ülkesi İtalya'ya minnettarlığını dile getirdi.

UUİ'deki Expedition 70 ekibi, Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibini, istasyonda karşılamıştı.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, TSİ 13.42'te UUİ'ye kenetlenmişti.

(Bitti)