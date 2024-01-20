Türkiye\'nin İlk Astronotu ve 3 Arkadaşı Uzay İstasyonu\'na Kenetlendi

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü Türkiye saati ile 13.47'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Tarihi anlar yerli ve yabancı turistler tarafından Taksim'de kurulan çadırdan takip edildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) misyonu çerçevesinde uzaya giden 3 arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü Türkiye saati ile 13.47'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Tarihi yolculuk ve kenetlenme anı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taksim Meydanı'na kurulan çadırdan ilgi ile takip edildi. 4 kişilik mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 günlük bir görev gerçekleştirecek. Burada 13 farklı bilimsel deney yapılacak.

Taksim Meydanı'nda kurulan çadıra gelenler önce tarihi yolculuk ile ilgili videolar izleyerek kenetlenme saatini bekledi. Kenetlenme anı yaklaşınca da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan canlı yayın çadırın duvarına yansıtıldı. O tarihi anlar hep birlikte ilgiyle izlendi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPILACAK

Uzayda yapılacak 13 Bilimsel araştırmadan birini yürüten Dr. Cihan Taştan, Ben burada Alper Gezeravcı'nın gerçekleştireceği 13 bilimsel misyondan birinin yürütücüsüyüm. Biz Üsküdar Üniversitesi'nde kanser genetiği çalışıyoruz. Alper Gezeravcı'da uzayda bu çalışmaların genetik profilleri için örnekler toplayacak bizim için. Birkaç saat kaldı. Birazdan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Biz de anlık onları bekliyoruz. Dualarımız Alper Gezeravcı'yla dedi.

BURSA'DAN GELDİK

Uzaya ilgisi olduğunu ve uzaya gitmek istediğini söyleyen Asım Çınar Sur, Bursa'dan İstanbul'a geldim. Uzayla ilgim var. Burayı da merak ettim ve geldim. Bence bu işi başarmak için ülkemiz çok çalışmış ve bugün artık başarmışlar diye konuştu.

İNSANIN GÖĞSÜ KABARIYOR

Özgür Sur ise, Ülkemizle gurur duyuyoruz. Bunlar güzel faaliyetler. Gençlere, ileriye misyonu ışık tutan hareketler. Bence çok güzel. İnsanın göğsü kabarıyor. Biz de bunu görmek, izlemek istedik şeklinde konuştu.