Türkiye\'nin İlk Denizcilik Festivali Başladı

TÜRKİYE'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali TEKNOFEST Mavi Vatan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Kocaeli'de ilk kez düzenlenen festival, 23 Ağustos'a kadar teknoloji, savunma sanayii ve denizcilik alanındaki etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan TEKNOFEST Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda sabah saat 09.00'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Aileleriyle birlikte festival alanına gelenler, gemi ve uçakları yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.