Türkiye'nin ilk kadın subayına Kadınlar Günü ziyareti - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk kadın subayına Kadınlar Günü ziyareti

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin ilk kadın subayı olan Emekli Muhabere Albay İnci Arcan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Arcan'a çeşitli hediyeler verildi.

08.03.2024 14:09
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Türkiye'nin ilk kadın subayına Kadınlar Günü ziyareti

MUĞLA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın Teğmen ve Astsubay Datça ilçesinde yaşayan Türkiye'nin ilk kadın Subayı 86 yaşındaki Emekli Muhabere Albay İnci Arcan'ı ziyaret etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Datça İlçesinde ikamet eden ve Türkiye'nin ilk kadın subaylarından biri olan İnci Arcan, 30 Ağustos 1955 yılında Kara Harp Okuluna giriş yaptı. Mezun olduktan sonra Genel Kurmay Başkanlığı muhabere bölümünde ilk görevine başladı. Daha sonra GATA Hemşire Okul Komutanı görevinde bulunurken, çalıştığı süre zarfında ilk kadın Subay olarak birçok alanda ödül aldı. 20 Nisan 1983 yılında emekli oldu.

Kendisine yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyan Türkiye'nin ilk kadın Subay'ı İnci Arcan'a ziyaret anısına Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA

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