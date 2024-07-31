Türkiye'nin İlk Sucul Canlılar Müzesi, Su Hayvanlarının Korunmasına Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Sucul Canlılar Müzesi, Su Hayvanlarının Korunmasına Katkı Sağlıyor

Isparta'da kurulan Türkiye'nin ilk sucul canlılar müzesi, farklı havzalara ait sucul canlı örneklerini kayıt altına alarak koruma altına alıyor. Müze, sucul canlılar üzerinde araştırma yapan bilim insanlarına da katkı sağlıyor. Müzede bulunan envanter, makrofitler, balıklar, makro omurgasızlar ve plankton örneklerini içeriyor. Müze aynı zamanda lisans üstü düzeyde çalışmalar yapılmasına olanak tanıyor ve sucul canlılar hakkında ciddi bir veri tabanı sağlıyor.

31.07.2024 12:17
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Isparta'da 5 yıl önce kurulan Türkiye'nin ilk sucul canlılar müzesinde, farklı havzalara ait sucul canlı örnekleri kayıt altına alınarak korunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde 2019'da kurulan Türkiye Sucul Canlılar Müzesinin envanter çeşitliliği arttı.

Müze, Türkiye'nin çeşitli havzalardan çıkarılan yüzlerce sucul canlının sergilenmesinin yanı sıra bu alanda araştırma yapan bilim insanlarına çalışmalarında katkı sağlıyor.

SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, AA muhabirine, müzenin, ülkedeki sucul canlıların sürdürülebilirliğine katkı sağlamak açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Şener, "Türkiye'den farklı havzalara ait sucul canlı örnekleri müzemize gönderiliyor, burada kayıt altına alınarak korunuyor. Müzeye gelen örneklerin öncelikle tür teşhisleri kontrol ediliyor. Sonrasında uzun süreli muhafaza koşullarına getirilerek saklanıyor." dedi.

Büyük Menderes Havzası'ndan toplanan sucul canlı örnekleriyle ilk müze envanterinin oluşturulduğunu belirten Şener, Türkiye'nin çeşitli nehir havzalarından toplanan sucul canlıların da müze envanterine kazandırıldığını kaydetti.

Müze envanterinin, yapılan çalışmalarla daha çok gelişeceğini anlatan Şener, "Müzemizde 620 makrofit, 200 balık, 500'e yakın makro omurgasız ve yüzlerce plankton örneği bulunuyor. Müzemizde plankton örnekleri üzerinde inceleme yapmak isteyen araştırmacılara olanak sağlanıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan anlaşmayla ortaöğretim öğrencilerinin müzemizi ziyaret etmelerine imkan veriliyor." diye konuştu.

Müzenin, sucul canlılar üzerinde lisans üstü düzeyde çalışmalar yapılmasına da olanak tanıdığını dile getiren Şener, "Müzemiz, bu özelliğiyle de tüm bilim camiası için sucul canlılar açısından ciddi bir veri tabanı ve araştırma ortamı sağlamakta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Isparta, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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