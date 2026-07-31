Türkiye'nin İlk TAD Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk TAD Laboratuvarı Açıldı

Türkiye\'nin İlk TAD Laboratuvarı Açıldı
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Trakya Üniversitesi'nde, ISKAV iş birliğiyle Türkiye'nin ilk Test, Ayar ve Dengeleme Laboratuvarı kuruldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) iş birliğiyle kurulan Türkiye'nin ilk Test, Ayar ve Dengeleme (TAD) Laboratuvarı hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semiha Öztuna'nın koordinasyonunda hayata geçirilen ISKAV Ali Metin Duruk Test, Ayar ve Dengeleme Laboratuvarı, eğitim ve araştırma faaliyetlerine başladı.

Trakya Üniversitesi ile ISKAV arasında yürütülen iş birliği kapsamında, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının koordinasyonunda kurulan laboratuvar, Türkiye'de bu alanda hizmete giren ilk Test, Ayar ve Dengeleme Laboratuvarı olma özelliğini taşıyor.

Makine Mühendisliği Bölümünde verilen "İklimlendirmede Test, Ayar ve Dengeleme" dersi kapsamında kullanılacak laboratuvarda öğrenciler, ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine ilişkin teorik bilgilerini uygulamalı olarak geliştirme imkanı bulacak.

Klima santrali, havalandırma hava hattı ve hidronik su tesisatını kapsayan modern HVAC altyapısıyla donatılan laboratuvarda, tam otomasyon sistemi sayesinde hava ve su tarafı test, ayar ve dengeleme uygulamaları uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek. Öğrenciler ayrıca bina otomasyon sistemleri üzerinde uygulamalı eğitim alacak.

Lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü araştırmalar, akademik projeler ve sektör iş birliklerine de hizmet verecek laboratuvarın, uygulamalı mühendislik eğitimini güçlendirmesi, bilimsel çalışmalara katkı sağlaması ve üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmesi hedefleniyor.

ISKAV'ın eğitim ve teknik desteğiyle kurulan laboratuvarın, gelecekte farklı üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle yürütülecek eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına da ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk TAD Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika

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