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Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Yola Çıktı - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Yola Çıktı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de kalacak ve 13 farklı bilimsel deney yapacak. Ailesi ve yakınları, heyecanla yolculuğunu takip ediyor.

Türkiye\'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Yola Çıktı
17.01.2024 - 18:02,
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TÜRKİYE'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde, yakınları ile hemşehrileri, yolculuk için heyecanlı. İlçede dev ekrandan takip edilecek yolculuk için Gezeravcı'nın amcası Eşref Gezeravcı, "Candan kutluyoruz. Yolu açık olsun, kucaklayıp öpüyoruz. Önceki gün görüştük kendisiyle. Çok heyecanlıydı" dedi.

Türkiye'nin uzaya ilk kez insan gönderme projesi kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen savaş pilotu Alper Gezeravcı, saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıkacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Türk Hava Kuvvetleri'nde 15 yıl savaş pilotluğu yapan Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin 18 Ocak saat 01.11'de fırlatılması planlanıyor.

'GURUR DUYUYORUZ'

Mersin'in Silifke ilçesinde doğan Yörük kökenli Alper Gezeravcı'nın babasının amcası Mehmet Gezeravcı (83), yeğeniyle gurur duyduklarını belirterek, "Memleketimiz, vatanımız uğruna hayırlı uğurlu olsun. Çocukluğundan beri çalışkandı. Bugünki işini yarına bırakmazdı. Allah'ın izniyle iyi bir şekilde gider, gelir inşallah. Son zamanlar buraya geldiğinde görüşmüştük. Ben 2 aydır ameliyat olmuştum, buralarda yoktum. Telefonda görüştük. Helalleştik, arkamdan hayır duaları edin dedi. Elimizden geldiğince dualar ediyoruz" dedi.

AMCA: ÇOK HEYECANLIYDI

Alper Gezeravcı'nın amcası Eşref Gezeravcı, Alper Gezeravcı'nın eğitim hayatında çok çalışkan olduğunu belirtirken, "Günü gününe ödevlerini yapan bir insandı. Yapacağı bir şeye karar verdiğinde her zaman arkasında dururdu. Kendisine ve Türkiye adına başarılar dilerim. Eş, dost ve akrabaları, Türk milleti olarak gurur duyuyoruz. Candan kutluyoruz. Yolu açık olsun, kucaklayıp öpüyoruz. Önceki gün görüştük kendisiyle. Çok heyecanlıydı. Bütün testleri geçip, başarılı olduğunu izliyoruz, takip ediyoruz aylardır. Kendisi askeri birlikte pilot olduktan sonra 22 yıldır görev yapıyor. Binlerce kişinin arasından seçilerek bugünlere geldi. Uzaya gidecek ilk Türk olmasından dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Alper Gezeravcı'nın halasının kızı Özlem Gezeravcı da çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Gezeravcı, kuzeniyle uzaydan dönünce görüşeceklerini kaydetti.

'ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAK'

Sayağzı Mahalle Muhtarı Mehmet Gezeravcı ise Alper Gezeravcı'nın, adını tarihe altın harflerle yazdıracağını beiirtirken, "Şu anda tüylerimiz diken diken oluyor. İlkokulu birlikte okuduk, ortaokulu da beraber okuduk. Bizlere göre daha çalışkan bir çocuktu. Hakettiği yeri de buldu. Bugünkü işini yarına bırakmayan bir çocuktu. Bütün gençlere buradan bir nasihat olarak, bugünki derslerini yarına bırakmamalarını öneriyorum. Bir uçak geçtiğinde ben bunu kullanacağım diyordu. Uçağı kullananın pilot olduğunu bile bilmiyorduk. Alper dediğini yaptı F-16 ile yıllardır uçuyor. Gurur verici bir duygu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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