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Türkiye'nin ilk yoğun bakımlı ve ameliyathaneli mobil klinik aracı Bodrum'da üretildi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Proje Yapım firması tarafından Türkiye'nin ilk yoğun bakım üniteli ve ameliyathaneli mobil klinik aracı hayvanlar için üretildi.

Proje Yapım firması, sokak hayvanlarına yönelik artan farkındalık ve acil müdahale ihtiyacına yanıt olarak, çok amaçlı gezici veteriner kliniği geliştirdi. Firma müdürü Gökhan Şen, bu özel aracın sadece yoğun bakım ünitesiyle sınırlı kalmayıp, acil cerrahi operasyonlar, cilt hastalıkları teşhisi, kulak ve göz taraması gibi çeşitli medikal hizmetleri de sunabildiğini belirtti.

"Hayvanlara Yaşam Vermek İçin Tasarlandı"

Proje Yapım firması, daha önce dünyanın en büyük ambulans otobüsünü üreterek ihracat yapmıştı. Gökhan Şen, bu deneyimlerini yeni geliştirdikleri veterinerlik aracına yansıttıklarını söyledi. Şen, "Bu araç, sokak hayvanlarının sağlık sorunlarına yerinde ve hızlı müdahale edebilmemizi sağlıyor. Mobil klinik aracımız, özellikle sokak hayvanları için büyük bir ihtiyaç olan acil müdahale ve tedavi olanaklarını tek bir çatı altında sunuyor," dedi.

Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanan bu mobil klinik, 5 kedi ve 2 köpek kapasitesiyle hizmet verebilecek. Şen, aracın yüksek kapasiteli olmasının yanı sıra veterinerlik alanında bir ilk olduğunu ve bu aracın birçok patili canlının hayatını kurtaracağını vurguladı.

Teknik donanım ve ileri teknoloji

Mobil veteriner kliniği, çeşitli teknik donanımlarla dikkat çekiyor. Elektrikli ameliyat masası, operasyon sırasında gerekli olabilecek hareket ve fonksiyonları sağlarken, yoğun bakım ünitesi de ısı, oksijen ve nem düzeylerini ayarlayabilen bir sistemle donatıldı. Ayrıca, bu ünitede bulunan Karbondioksit Uyarı Sistemi, kritik hava durumlarında otomatik olarak devreye giriyor ve hayvanların sağlıklarını koruma altına alıyor.

Araçta ayrıca, veteriner infüzyon pompası, Wood lambası, otoskop ve oftalmaskop gibi tıbbi cihazlar da yer alıyor. Bu cihazlar, hayvanların sağlık durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesine olanak tanırken, aynı zamanda hastaların beslenme ve sıvı ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlıyor.

Öz üretim oksijenle hayata bağlanma

Mobil kliniğin en dikkat çeken özelliklerinden biri de kendi oksijenini üretebilmesi. Araçta bulunan oksijen konsantratörü, havadaki gazları ayrıştırarak %93 saflıkta oksijen üretiyor. Bu sayede acil durumlarda hayvanlara sağlıklı ve yeterli oksijen desteği sağlanabiliyor.

Bir milletin büyüklüğü hayvanlara davranışıyla ölçülür

Gökhan Şen, konuşmasını Mahatma Gandhi'nin sözleriyle noktaladı: "Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir." Şen, bu bilinçle çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu yenilikçi mobil klinik, Türkiye'de veterinerlik hizmetlerine yeni bir boyut kazandırarak sokak hayvanlarına yönelik daha etkili ve yaygın bir bakım sunmayı hedefliyor.