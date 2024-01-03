Türkiye\'nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile görüştü

PORT Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Büyükelçi James Pitia Morgan tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Mutaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle geliştirilmesini ele aldıklarını söyledi.

Mutaf, görüşmede ayrıca 1-3 Mart 2024'te yapılması öngörülen Antalya Diplomasi Forumu'na Güney Sudan'dan katılım konusunun da ele alındığını bildirdi.