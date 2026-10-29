Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Gazze'deki soykırım mağdurlarına yardımda bulundu - Son Dakika
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Gazze'deki soykırım mağdurlarına yardımda bulundu

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Gazze'de İsrail'in soykırımına maruz kalan, uzuvlarını kaybeden ve yaralanan bir grup Filistinliye yardımda bulundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Gazze'de İsrail'in soykırımına maruz kalan, uzuvlarını kaybeden ve yaralanan bir grup Filistinliye yardımda bulundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Arap Birliği ve Türk Kızılay Kahire koordinatörlüğünün işbirliğinde Mısır'ın başkenti Kahire'de "Gazze'deki Soykırım Kurbanlarını Anma Etkinlikleri" düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Filistin halkının yanında durmak amacıyla yürütülen çalışmaların, İslam dünyasına ve insanlığa karşı duyulan sorumluluk bilinciyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Şen, "Filistin halkına desteğimizi sürdürmekte, Filistin davasını savunmakta ve Filistinlilere destek olma sorumluluğunu üstlenen ülkelerin çabalarına katkıda bulunmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları dünyaya hatırlatmayı sürdüreceğini belirten Şen, Mısır'ın Gazzelilere verilen destekteki rolüne işaret ederek komşuluk ve kardeşlik görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini vurguladı.

Filistin'in Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Naci en-Naci de etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı dünyanın üç yıldır canlı yayında izlediğini belirterek, soykırım yılları boyunca gösterdikleri fedakarlık, direniş ve kararlılıktan dolayı Gazze halkına teşekkür etti.

Etkinlikte söz alan Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Fayid Mustafa, Filistin halkının, "ırkçı Siyonist projenin karşısında ilk cephede mücadele ettiğini" belirterek, İsrail topraklarının Fırat'tan Nil'e uzandığı yönündeki söylemlerinin bir slogandan ibaret olmadığının altını çizdi.

İşgalci Siyonist projenin karşısında duran gücün Filistin halkının güçlü direnişi olduğunu söyleyen Mustafa, Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Konuşmacılar, Türkiye'ye Filistinlilerin özellikle Gazze'deki soykırım mağdurlarının yanında durmak için yürüttüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, Filistin'in Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Naci, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa'nın yanı sıra Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Mühenned el-Akluk ile İsrail saldırılarında yaralanan, aralarında çocukların ve uzuvlarını kaybedenlerin de bulunduğu çok sayıda Gazzeli katıldı.

Kaynak: AA
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