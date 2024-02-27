Türkiye\'nin Kahire Büyükelçiliği, Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Haftası Etkinliği düzenledi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası Etkinliği" kapsamında Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun katılımıyla "Babamın Arkadaşı Mehmet Akif" adlı seminer düzenledi.
Büyükelçilik konutunda organize edilen seminere Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile Mısır'ın önde gelen üniversitelerinde Türkoloji bölümlerinden çok sayıda profesör, akademisyen ve Mısırlı basın mensuplarının yanı sıra Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen öğrenciler iştirak etti.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Şen, "İstiklal Marşı yazarı ve şair olan Mehmet Akif Ersoy'un Türk halkının yeni bir kuvvetle tarih sahnesine çıkışında manevi bir güç kaynağı oluşturduğunu ve verdiği ilhamla geleceğini şekillendirdiğini" söyledi.
"Bugünün Türkiye'sini yöneten kadroların zihni ve şahsiyetlerinde Mehmet Akif'in bariz bir tesirinin bulunduğunu" ifade eden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mehmet Akif Ersoy hayatının 10 yılını Mısır'da (Helvan bölgesi) geçirdi ve bu yıllarda birçok eser çıkardı. Ersoy iki kardeş halk arasında kopmaz bir bağ ve büyük bir konuma sahip."
Bu bağlamda gelecek dönemde bazı projelerin de hayata geçirileceğini dile getiren Şen, "Milli şairimizi şükranla anmaya, anısını canlı tutmaya ve genç nesillere aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Şen, seminerin Mısır'da doğan ve 27 yaşına kadar Mısır'da yaşayan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından verileceğini, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yakın arkadaşı merhum İhsan Efendi'den (Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babası) edindiği bilgiler ve marifet ile Akif Ersoy'u en iyi tanıyan kişi olduğunu dile getirdi.
Büyükelçi Şen ayrıca, "Bu bilgileri ve marifeti kardeş Mısır halkına aktarmayı arzuluyoruz." dedi.
"Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı evi müzeye dönüştürmeyi temenni ediyoruz"
Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini vurgulayan Büyükelçi Şen, Türkiye'nin iki ülke arasındaki kültür turizmini güçlendirme arzusunda olduğunu ifade ederek, "Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı evi müzeye dönüştürmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.
Büyükelçi Şen, "Bu adımın iki ülke arasındaki kültür turizmini güçlendireceğini" vurgulayarak, konuşmasını sonlandırdı.
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, verdiği seminerde, babasının tanıklığı üzerinden Mehmet Akif Ersoy'u anlattı. Etkinlik bugün düzenlenecek olan "Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları" konulu sunum ile son bulacak.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası Etkinliği düzenledi - Son Dakika
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?