Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer görev süresini tamamladı

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Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, görev süresinin tamamlanması dolayısıyla veda programı düzenledi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu binasında gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Filistin'deki misyon temsilcileri ile Filistinli bazı isimler katıldı.

Büyükelçi Demirer, programda yaptığı konuşmada, "Bugün benim Kudüs'teki son mesai günüm. Tabii Kudüs'ten ayrılmak benim için çok zor. Çünkü çok isteyerek severek geldim Kudüs'e. Kudüslü olmak için geldim." dedi.

Bir Kudüslü olarak Türkiye'ye döneceğini dile getiren Demirer, "Burada bana gösterilen ev sahipliğine, dostluğa, arkadaşlığa ve kardeşliğe teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Demirer, Filistin'in bugün çok zor ve sıkıntılı dönemden geçtiğine işaret ederek, "Tabii böyle bir durumda buradan ayrılmak istemezdim. Sizinle dayanışma içinde olmak isterdim. Ancak bunu atlatacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Davetlilere ikramın yapıldığı programın ardından Demirer, Türk misyon temsilcileri ve Filistinlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçi Demirer, Aralık 2019'da Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu olarak göreve başlamıştı.